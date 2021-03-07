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社會 社會焦點 保障人權

獨／懷疑前妻偷吃！高雄男嗆「你等我」竟回家拿槍　奪走2條人命

記者吳世龍、黃子倩、柯沛辰／高雄報導

高雄大樹區7日發生槍擊案，63歲方姓嫌犯與簡姓前妻談判，持槍連轟10多槍，導致2名女方友人不幸身亡。有鄰居指出，夫妻倆以前曾一起開麵包店，但去年男方疑似妻子出軌、在外欠債，才點頭離婚，怎料現在談判竟鬧出人命。

鄰居低調表示，夫妻2人本來齊心經營麵包店，但方男9年前罹患淋巴癌，體力愈來愈不好，5、6年前把麵包店關掉，本以為日子會一直過下去，但去年他懷疑前妻出軌，還發現女方在外欠錢，怕債主找上門，所以同意離婚。

鄰居說，兩人離婚後，前妻消失很長一段時間，也沒在附近出現，直到最近一兩週才又出現，帶著孫子在伯公祠附近走動、和鄰居聊天，結果男方今天聽聞前妻現身，立刻衝到現場理論，雙方一言不合，男方撂下狠話「你等我」，怎料竟是回家拿槍，葬送2條人命。

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。現場畫面。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄大樹區復興路上伯公祠驚傳槍響，現場拉起封鎖線。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市警局局長黃明昭證實，一對離婚夫妻因房子產權問題口角，不料談判破裂，方姓嫌犯憤而返家拿槍，再回到現場，又與女方友人衝突、發生扭打，憤而連開10多槍，導致吳男、劉男中槍倒地，當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。

醫護人員到場後，確認吳男60歲，左臉、胸口、左手虎口一共身中6槍，送往國軍高雄總醫院，晚間19點21分宣告死亡；劉男則身中5槍，送往高雄長庚，約晚間7點宣告不治。據悉，兇嫌不認識2名死者，前妻則因跑進附近室內躲藏，幸運逃過一劫。

目前方嫌在逃，手機也關機，警方難以立即掌握位置，但仍全力追緝中。目前初步調查發現，方嫌過去多次聚賭被抓，在外可能也有欠下債務，而這次犯案疑似早有預謀，前幾天就有跟親友打聽前妻行蹤。

▼簡姓前妻到警局說明案情。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲▼高雄九曲堂火車站槍響！男狂開10多槍轟前妻　2人無生命跡象。紅框為前妻。（圖／記者黃子倩翻攝）

 
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