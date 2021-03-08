高雄2死槍手逃亡！家屬「包圍派出所」逼交線索：我們怎麼睡得著

記者吳世龍、柯沛辰／高雄報導

高雄大樹區7日發生槍擊案，63歲方姓嫌犯與簡姓前妻談判，持槍連轟10多槍，導致2名女方友人不幸中彈身亡。死者家屬接獲噩耗後，難以接受嫌犯仍在逃亡，8日凌晨聚集在派出所前，情緒激動，要求警方提供嫌犯線索，「我們要一個交代！」

家屬8日凌晨12點多聚集派出所前，要求警方提供嫌犯動向。吳姓死者的兒媳質疑，警方沒辦法掌握嫌犯行蹤，如何讓家屬睡得著？員警眼見女子情緒激動，一度耐心解釋，「妳想知道，我們比妳更想知道，更何況我們還背負壓力，已經派人在找...」

▲死者兒媳情緒激動，要求警方交出線索。（圖／記者吳世龍攝）

不過，話音未落，死者兒媳情緒激動，很快打斷，「我知道！我知道現在社會形勢，所以我們家屬自己加強人手，自己去找，我只是要求你們提供他（嫌犯）往哪個方向跑，不要等到他沒氣了，才來處理這件事情吧？」

死者兒媳反問員警，「你（嫌犯）有什麼仇，可以當面講，何必對著兩個60多歲的人開槍？我就問你們這句話，誰可以冷靜？如果今天躺在那邊是你的親戚，你們可以嗎？你們能嗎！我請問這一句話！」

▲死者兒媳質問，「如果今天躺在那邊是你的親戚，你們可以（冷靜）嗎？」（圖／記者吳世龍攝）

員警耐心安撫，「我們已經派人在找」、「現在全國鄉親都在找他」、「里長現在也在這裡...」，但死者兒媳堅持「我只是要你們告訴我他往哪個方向，我們自己去找」、「我們不會對他怎樣！我們只是需要一個交代！」

高雄市警局局長黃明昭7日晚間證實，一對離婚夫妻因房子產權問題口角，不料談判破裂，方姓嫌犯憤而返家拿槍，再回到現場，結果與女方友人衝突、發生扭打，憤而連開10多槍，導致吳男、劉男中槍倒地，當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。

▲高雄大樹區復興路上伯公祠驚傳槍響，現場拉起封鎖線。（圖／記者吳世龍攝）

據悉，兇嫌不認識2名死者，前妻則因逃到附近的卡拉OK躲藏，幸運逃過一劫。不過，警方到場時，方嫌已經逃逸，事後手機也關機，難以追蹤位置。當時吳男家屬接獲噩耗，難以置信，到院時一度情緒潰堤，在現場絕望怒吼「開槍的人是誰」、「嫌犯怎麼還沒抓到！」

警方初步調查，方嫌過去多次聚賭被抓，在外可能欠下債務，而這次犯案疑似早有預謀，前幾天才跟親友打聽前妻行蹤；目前2具遺體已送抵殯儀館，後續將待檢方相驗，進一步釐清案情。

▼家屬難以接受親人驟逝，一度在醫院悲吼「開槍的人是誰！」（圖／記者許宥孺攝）