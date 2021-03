推特CEO拍賣「15年前首條推文」　喊價已破千萬元！

▲推特(Twitter)執行長多西(Jack Dorsey)要賣出全球首則推文,引發熱議。(圖/路透)

實習記者閔文昱/綜合報導

一則推特(Twtter)的發文竟能賣出上千萬元!社群網路服務平台推特的執行長傑克.多西(Jack Dorsey)日前透過「Valuables by Cent」平台拍賣他在2006年發出了全球第一則推文,消息曝光後吸引不少人競標,甚至在短短幾分鐘內就有人出價8萬8000多美元(約台幣251萬元)要將它買下。

根據《路透社》報導,多西上週五透過「Valuables by Cent」平台要將他在2006年3月21日發出的全球第一則推文拍賣掉,推文的內容為「just setting up my twttr」,消息發布的短短幾分鐘內就有人出價了8萬8000多美元,而截至台北時間6日下午4點左右,拍賣的價格已經來到36.3萬美元(約新台幣1016萬元)。

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

▲多西於2006年發佈的全球首則推文。

這則推文從發佈後可供人免費瀏覽15年,不過多西希望能在時效過後將此則推文定義為不可替代的代幣(NFT)並將他出售,於是就在「Valuables by Cent」平台上以「棒球卡」的相同概念出售貼文,未來這則貼文將只屬一人擁有,並且還能獲得簽名的數字證書。

傑克.多西是美國的軟體設計師和商人,因創造Twitter而廣為人知,曾被《商業周刊》評為技術上「最出色和最聰明」的人,還曾被麻省理工學院(MIT)選為35歲以下的傑出創新者。目前Twitter已成為現今全球新聞、娛樂和評論的重要來源。