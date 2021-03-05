水利會改制惹議　賴士葆：蔡政府出動「搶奪民財國家隊」沒收資源

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

《農田水利法》新制去年10月1日上路，水利會改為「農田水利署」，原本民選的水利會會長改為官派署長，財產同時收歸國有，引發違憲質疑，國民黨5日遂向司法院申請釋憲。立委賴士葆批評，蔡政府出動「搶奪民財國家隊」沒收擁有龐大資源的人民組織，再安插樁腳，這種快狠準的國家隊5年來成果豐碩。他也揶揄，蔡政府組國家隊好像吃迷幻藥，樂此不疲，但每到要捍衛主權的時候，卻龜縮到寂靜無聲。

賴士葆5日晚間在臉書表示，鳳梨被禁止輸入中國，大家突驚覺蔡政府自2016年就成立的「台農發」、「台農投」和「農產品外銷平台」3個農產品國家隊虧損連連，也為了因應新冠疫情，不僅成立口罩國家隊、疫苗國家隊、製藥國家隊，農委會又加碼20億組稻米國家隊拚外銷。

賴士葆諷刺，好像喊出成立國家隊就是萬靈丹，可以振奮人心，吹哨壯膽，就可以解決所有難題。

話鋒一轉，賴士葆批評，今天國民黨針對水利會改官派事件聲請釋憲，其實只是冰山一角，5年來蔡政府巧取豪奪，沒收擁有龐大資源的人民組織難以計數，出動「搶奪民財國家隊」逐步將婦聯會、血液基金會等收歸國有，再安插樁腳，這種快狠準的國家隊的確成果豐碩。

此外，賴士葆甚至提到行政院「哏圖國家隊」及罷韓時期的「黑藍罷韓國家隊」，認為蔡政府違反行政中立。

賴士葆揶揄，蔡政府組國家隊好像吃迷幻藥，樂此不疲，令人眼花撩亂的國家隊，但是每到關鍵時刻需要出來捍衛主權的時候，國家隊卻是龜縮到寂靜無聲，完全不敢出來捍衛主權。

▼賴士葆5日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆，點圖可放大）