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台東縣7農會「理監事選舉」結果出爐！　太麻里農會4日揭曉

▲台東縣7個農會理監事選舉結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣7個農會理監事選舉結果出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣8個基層農會3月2日到4日在各鄉鎮地區農會舉行代表大會，選舉理監事及縣農會代表，台東縣政府農業處表示，截至3日傍晚為止，共有台東地區農會、鹿野地區農會以及長濱鄉、成功鎮、東河鄉、池上鄉、關山鎮共7個農會完成投開票，太麻里地區農會則在4日進行投票。

台東縣府農業處表示，根據各投開票選舉結果，各鄉鎮市農會當選的理監事及縣農會代表如下：

台東地區農會當選名單：
理事：呂東發、曾金仁、陳東成、王景昌、李家澤、黃冠維、柳碧鴻、劉明德、羅再銘；監事：莊政雄、施東成、楊才松；縣農會代表：蔡勝央、楊招信、邱慶華、胡慶輝、邱慶河、謝文龍、吳孝從、謝正容。

長濱鄉農會當選名單：
理事：劉世鴻、陳勲雄、劉明德、李茂宗、范生福、李富權、賴春貴、魏進旺、吳國星；監事：邱金燕、張清福、何金蓮；縣農會代表：林文士、邱豐政。

成功鎮農會當選名單：
理事：宋來安、劉月英、鄭福進、林金憲、王德全、曾進發、黃泰裕、廖奕萬、羅金福；監事：張旭屏、洪進榮、王良田；縣農會代表：陳南蓀、陳水金。

東河鄉農會當選名單：
理事：余李月、李忠義、王金發、張永鎮、林寶吉、張財福、沈炳富、邱仙增、莊龍村；監事：李純茂、李世民、黃新泉；縣農會代表：謝進德、曾培誠。

池上鄉農會當選名單：
理事：徐良坤、江志誠、李業榮、官聲燐、黃正義、魏紋書、謝壽星、顏廷材、江海飛；監事：吳宗昌、林煥恭、李瑞鸞；縣農會代表：黃肇倫、杜復堯。

關山鎮農會當選名單：
理事：周敏偉、陳宏淳、王祥豫、羅偉壽、潘萬義、廖均中、金一雄、吳諸昌、徐勝輝；監事：莊炘原、王永振、許清木；縣農會代表：吳慶郎、彭東輝。

鹿野地區農會當選名單：
理事：陳日炎、林貴英、戴麗玉、廖城輝、羅時健、李春琦、林金真、黃點、洪清廉；監事：黃玉蘭、鄒芳雄、李春生；縣農會代表：涂進榮、黃正權。

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