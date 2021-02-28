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社會 社會焦點 保障人權

高雄小三男童消失8小時不敢回家　理由竟是聯絡簿沒簽名怕挨罵

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲失蹤的男童看見母親出現，撲向上前與母親相擁而泣。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市少年隊24日晚間8點多在鳳山區尋獲一名失蹤少年小明（化名），經查發現小明就讀鳳山區一間國小3年級，當天中午放學後由於安親班老師點名時沒有看到小明，因此通報學校學務處協尋，同時跟家人和親戚確認小明的動向，但都沒心知道小明會去哪，少年隊接獲報案後在一處公園內找到失蹤的小明，確認他消失8小時的原因只是因為聯絡簿沒拿給家長簽名，擔心被責罵，才會躲在附近的公園不敢回家，所幸最後平安被找到順利回家，結束這場驚魂記。

少年隊指出，當日接獲報案後，掌握小明曾行經鳳山區火車站周遭，員警立即以鳳山區火車站為中心點，擴大延伸並以地毯式搜尋，終於在鳳仁路附近一公園內發現一名身穿紅色短袖上衣的小男童，和小明的特徵相符，員警立刻上前關心、確認並表明身分，小明聽了警察叔叔的話，激動哭喊「我好想回家」，但又怕被媽媽責罵，經過員警一番安撫帶回派出所後，這才知道小明不敢回家的真正原因。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍攝）

▲小學童因聯絡簿沒簽名，擔心被母親罵，躲在公園裡不敢回家，由警方平安尋獲。（圖／記者吳世龍翻攝）

小明向警方表示，他因為聯絡簿沒有按時拿給母親簽名，害怕遭到責罵不敢回家，24日中午放學後，由北鳳山徒步漫無目的往南鳳山方向行走，這期間身上攜帶的零用錢也花光了，肚子又餓又累，所以又走回北鳳山躲在住家附近公園內，將書包隨身物品藏放在無水的水溝內。

經警方通知後，小明的母親趕到派出所接人，小明一見到母親，立即撲向前與母親相擁而泣，母親也答應小明如有完成作業，可以玩手機遊戲休息片刻，兩人回家前不斷向警方道謝，這才結束了這場驚魂記。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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