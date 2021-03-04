五角大廈：部分美軍跟多個極端組織掛鉤　成嚴重威脅

▲以愛國之名。極端組織試圖從美軍部隊中招募成員，已經對國家構成嚴重威脅。(示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

「美聯社」報導，美國五角大廈周二(3月2日)發表報告指出，美國國內一些極端組織試圖從美軍部隊中招募成員，這已經構成了嚴重威脅。

該報告是五角大廈去年應美國國會要求而編纂的。報告雖然沒有說明美軍中的極端主義問題是否正在加劇，但列舉了一些跟極端主義者跟部分美軍掛鉤的例子。

報告指出，2018年，一名陸戰隊員因為跟與一個名為Atomwaffen Division的新納粹組織有聯繫而遭到開除。報告稱，這個組織的共同創辦人曾在佛羅里達州的陸軍國民衛隊服役。

另一名陸戰隊員被發現計畫成為另一個白人至上組織American Identity Movement(簡稱AIM)的共同創始人。該組織的創始人之一是一名前海軍中士，還有一名退伍軍人曾擔任該組織的領導。軍方和預備役部隊的多名成員都跟該組織有關聯，這些人已經被降職或解職。

還有一名現役美軍在社群網站上PO說，部隊中「看到很多像我們這種人」。他表示，「只要穿一件帶有模糊法西斯標誌的襯衫」，就能識別彼此。

報告指出，這些極端組織「高度重視吸引美軍士兵的加入，因為他們能給組織帶來合法性，又能夠增強組織的戰鬥力。除了潛在的暴力，白人至上主義和白人種族主義對軍隊內部的良好秩序和紀律已構成了威脅」。

目前仍不清楚美軍現役和退役士兵中有多少人跟極端組織有關。「美聯社」指出，美國軍方之前就一直曉得內部有少數白人至上主義者或其他極端分子，今年1月6日的國會騷亂事件爆發後，這個問題才被擺到檯面上。

在當天的騷亂中，大量退伍軍人和現役軍人出現在現場。新任國防部長奧斯丁2月時曾對此表示，極端主義減少了美軍士兵之間的信任，這會影響他們在戰場上的凝聚力。但他說：「我完全相信，99.9%的現役男女軍人會遵守他們從軍時的誓言。」，

他同時指出，軍隊中極端分子的實際人數尚不清楚，「預估人數很少，但可能比我們大多數人的猜測要多一些。但即使是一小撮極端分子也會產生巨大的影響」。