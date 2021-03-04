男女過夜「不發生關係」機率多大？　網曝1關鍵：真的有可能

▲福原愛。（圖／翻攝自IG／福原愛、錦織圭）

記者曾筠淇／綜合報導

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，近日卻驚傳婚變，日媒踢爆兩人已經在協議離婚，還拍到她和一名男子約會過夜，直指她婚內出軌。有網友就好奇提問，如果男女過夜，不發生事情的機率有多大呢？貼文一出，立刻引發熱議，有網友就回應，「現實中其實挺高的啊」、「0」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「男女共度兩夜不會發生事情的機率多高」為題丟出討論，有時男女即便只是朋友，但在孤男寡女的情況之下，也很有機會天雷勾動地火，這絕非不可能。

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因此，關於福原愛與神似運動選手大谷翔平的高帥男子出遊一事，原PO提到小愛其實還是很有吸引力，或多或少也能讓其他人傾心，雙方過夜不發生任何事情的機率會有多高呢？

貼文一出，網友紛紛留言回應，「高不高不知道，但我就曾經有過幾次，還同一張床，所以要看關係啦」、「有些夫妻2年都不會發生事情呢」、「相信小愛！一定純友誼、分房睡的」、「我還真的共處一室沒發生什麼事情」、「我跟大學同學有時候會一起過夜，不過是分房睡，沒出事」。

不過，也有人認為，「有點常識都會避嫌吧」、「不管有沒有關係，已婚者跟異性單獨住家裡就不是深思熟慮的舉動」、「0%」、「女朋友跟異性在外過夜，我會分手」、「是有可能，但像這種沒先報備的...」。