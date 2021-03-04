江宏傑講話木訥！連「裝兇都有難度」　網搖頭：不信他會罵妓女

▲福原愛爆離婚。（圖／翻攝自臉書）

記者施怡妏／綜合報導

福原愛2016年和江宏傑結婚，郎才女貌堪稱演藝圈的一對佳偶，卻被日媒踢爆她長期遭受男方的言語暴力，甚至還被罵「妓女、婊子」等難聽用詞，最後心死提出離婚，然而，有網友指出，江宏傑在《全明星運動會》的節目中講話木訥，連裝兇都有難度，不像是會口出惡言的人，不相信江宏傑會講出很聽的話。

網友在PTT版上發文，看全明星運動會之後，發現江宏傑講話木訥，連要裝兇都有難度，「但媒體一直說他會罵小愛很難聽的話，個人傾向是不相信」，比較有可能因為個性比軟弱，常常在家中維護姊姊或是家人，讓福原愛覺得很無助，沒有人可以依靠，因此心生想離婚的念頭。

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▲福原愛和大姑江恆亘。（圖／豐和日麗提供）

貼文一出後，不少網友也認同原PO的觀點，「我也不信，他根本連話都講不清楚，怎麼可能有能力罵人呢」、「婆姑問題我相信，但江罵這樣有點難相信」、「我覺得家裡一定有給福原愛壓力，但江宏傑罵的這麼難聽真的很奇怪，沒錄音，而且台灣人不太用妓女罵人的」、「我不信男的欺負老婆，我信外遇是真的，婆媳毒姑也是真的」。

但也有人認為，現在沒有證據，一切都只是傳聞，而且很多人檯面上跟私底下差很多，「人的私底下另一面很難說」、「很多聖人其實私底下情緒很差，因為在外面無法發洩」、「人在情緒憤怒的時候，什麼傷人的話都說得出來」、「多少證據說多少話囉，現在就是只有她外遇有照片」、「現在什麼都沒有，這局福原愛是要怎麼贏」。

▲網友認為，現在沒有證據，一切都只是謠言傳聞。（圖／翻攝自PTT）

根據日本週刊《週刊文春》爆料，福原愛在懷第一胎時因為有孕吐吃不下東西，當時就被江宏傑多次斥責，讓她相當自責，擔心寶寶無法接收到營養，到了2019年，某次兩人一起去看牙醫時再度爆發嚴重爭執，她平常因為習慣打扮漂亮再出門，當時就連去看牙醫也要把家居服換掉才出門，江宏傑看到後，忍住情緒一直到回家途中終於爆發，火大飆罵：「你這個妓女（婊子）。」