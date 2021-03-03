桃園市高中高職博覽會3／6-7登場　馬祖高中等39所學校設攤

▲桃園市高中高職博覽會以「探究實作、適性揚才」為活動主題。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2021年度桃園市高中高職博覽會」將於3月6日、7日於市立綜合體育館舉行，以「探究實作、適性揚才」為活動主題。市長鄭文燦3日表示，桃園市高中高職博覽會迄今已邁入第9年，今年靜態展示以校為單位外，同時增加「12個職群」的展示攤位，有連江縣馬祖高中和中正預校等39所學校設攤，提供升學適性選擇的相關資訊。

▲桃園市高中高職博覽會有馬祖高中等39所學校設攤。（圖／市府提供）

教育局長林明裕表示，桃園市高中高職博覽會迄今已邁入第9年，今年靜態展示以校為單位外，同時增加「12個職群」的展示攤位，透過多元方式介紹各群科特色、課程、學生屬性、相關大學科系及畢業後就業等資訊，讓與會家長與學生進一步瞭解未來學習方向。

林局長指出，今年1月20日「桃園市110年度高中高職網路博覽會」（網址：http://expo.tyc.edu.tw/）已正式上線，增加「技職群科試探系統」，並辦理線上抽獎活動，鼓勵學生多加瀏覽瞭解自己，更可掃描主視覺下方QR Code，連結本活動FB粉絲專頁及網路博覽會，提升使用效益。本次博覽會也規劃學校專車及桃園火車站到市立綜合體育館的免費接駁專車，各校將展現學校優勢和科系特色，歡迎家長陪同學生前往參觀瞭解。

林局長也談到，市府積極辦理「亮點躍升計畫」，頒發獎學金以鼓勵優秀學生就讀市立高中，也透過「頂尖教育計畫」，加強武陵、桃園、陽明及內壢高中與頂尖大學-陽交大、臺大電機資訊學院、政大及中大開設跨校彈性課程，提供學生多元學習機會。

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