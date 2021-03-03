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政協前提案　百度李彥宏：加快自動駕駛商用　開闢合法化路徑

▲▼百度董事長兼首席執行官李彥宏 。（圖／CFP）

▲百度董事長兼首席執行官李彥宏 。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

兩會前夕，大陸全國政協委員、百度董事長李彥宏再度提交有關自動駕駛的相關提案，他建議，國家層面進一步加大政策創新的力度，為自動駕駛規模化商用開闢合法化路徑。

李彥宏表示，交通是群眾最關心的民生問題之一，也是碳排放的重要領域之一。大力發展低碳交通，利用人工智能、5G等新技術，加快自動駕駛商用和智能交通普及，能有效緩解交通擁堵，讓老百姓出行更綠色便捷，實現碳達峰與經濟高質量發展協調統一。

李彥宏建議，國家層面進一步加強政策創新，支持自動駕駛商用和智能交通普及，滿足老百姓的美好出行需求，早日實現交通領域碳達峰的目標。

李彥宏也提出了幾項具體細節，國家層面進一步加大政策創新的力度，為自動駕駛規模化商用開闢合法化路徑；建立由各級政府、產業界和學術界共同參與的自動駕駛規模化商用推進機制；加速交通基礎設施智能化進程，廣泛應用人工智能、大數據、5G 等技術，構建低碳、高效、便捷的交通系統；鼓勵企業加大自動駕駛汽車及關鍵軟硬零部件研發創新，促進自動駕駛汽車普及。

除了李彥宏，360集團創辦人周鴻禕也提交了相關的提案，他表示，作為網路安全從業者，越是在產業火爆的時候，越是有責任把其中的安全問題提出來。

周鴻禕指出，智能網聯汽車就像是一台四個輪子上的「大手機」，集合了大量的攝像頭、雷達、測速儀、導航儀等各類傳感器，由此導致過去智能終端存在的安全問題「轉移」到智能汽車上，或危及人身安全和公共安全，造成不可挽回的損失。

周鴻禕提到，智能汽車存在三個問題。第一，智能汽車聯網帶來的安全隱患非常大，攻擊者能對汽車實現遠程操控，包括遠程開車門、遠程啟動、遠程熄火等，嚴重威脅智能汽車安全駕駛；第二，智能汽車供應商的安全問題也能殃及池魚；第三，智能汽車中的各類數據採集洩漏風險巨大。

對此，周鴻禕建議，可將網路安全系統像「安全帶」一樣列為智能汽車的標配；其次，推進智能汽車網路安全強制測試；最後，強化智能網聯汽車產生的數據安全監管。

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