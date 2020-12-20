螞蟻被指「無照駕駛」後　京東、百度、騰訊也下架網路存款產品　

▲京東。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

螞蟻集團日前宣布下架全部互聯網存款產品後，多家互聯網平台也陸續跟進，包含京東、騰訊、百度等都下架了相關產品，並表示是根據監管部門的規範與要求。

根據《澎湃新聞》報導，京東金融20日指出，根據監管部門對於互聯網存款業務的關注，京東金融APP已停止新增上線互聯網存款產品、停止新用戶購買相關產品，並已對存量客戶和業務進行穩妥有序地調整：相關產品將只對已購買產品的用戶可見，已購買相關產品的用戶不受影響。

京東金融強調，未來，京東金融將密切關注相關監管政策和指導意見，認真落實。

▼螞蟻金服。（圖／CFP）



根據《21世紀經濟》報導，在螞蟻集團大動作下架互聯網存款產品之後，百度的「度小滿金融」、騰訊的「騰訊理財通」、攜程的「攜程金融」也都下架了相關的互聯網存款產品。

報導提到，度小滿金融的相關工作人員指出，對於互聯網存款業務，目前已下架平台上的互聯網存款產品，產品下架後將只對已購買產品的用戶可見，已購買相關產品的用戶不受影響

大陸央行金融穩定局局長孫天琦近期多次針對網路存款產品的監管發聲，他表示，對於網路存款這類傳統金融的新業務模式要深入研究，完善規則制度，由於涉及公眾和存款，必須依法加強監管，「互聯網金融平台開展此類金融業務，屬『無照駕駛』的非法金融活動，也應納入金融監管範圍。」