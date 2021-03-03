綁匪租屋跟監當肉票鄰居！2度裝GPS　中彈至死「上膛槍不離手」

▲警方破獲嘉義擄人勒贖，起出做案用槍枝。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

警方2日在高雄警匪槍戰後破獲擄人勒贖案，經漏夜偵辦，嘉義警方3日還原過程表示，當地某知名宮廟柯姓董事，1月24日凌晨2許由嘉義市中興路某按摩會館離開時，遭李嫌等4歹徒持槍控制、黑布套頭押上被害人的保時捷，並奪取身上20多萬現金、70萬元名錶，隨後帶至朴子市國民黨縣黨部附近停車場。經被害人與嫌犯磋商，最終敲定由被害人尋找友人迅速籌款交付3000萬元後獲釋；被害人2月15日才向警方報案，專案小組昨收網逮人。

▲嘉義市長黃敏惠發放慰問金由市警察局局長黃建榮接受。（圖／記者翁伊森攝）

該案由嘉義地檢署指揮嘉義市警局、刑事局南打、嘉義縣警局及高雄市警岡山分局等單位，調閱分析3000多個路口監視器，最後鎖定李男等6人，2日上午於高雄市明誠四路圍捕李男時，李男試圖駕車衝撞警方並持槍朝圍捕員警射擊，警方也開槍反擊，李男卡彈中槍，頸部鮮血直噴，「雖意識不清仍握著上膛手槍，與警方一拚的決心相當堅定」。最終送醫不治。

▲嘉義擄人歹徒作案贓證物一度以為有手榴彈。（圖／記者翁伊森攝）

除主嫌李男外，警方已拘提4人到案，1人尚在逃，共起獲涉案制式槍枝4枝、空氣槍1枝、及一批手榴彈模型外殼、車輛3部及60餘萬珍珠首飾、1004萬贓款等大量贓證物，另有560萬存款一併凍結。

▲嘉義擄人歹徒作案彈痕累累。（圖／記者翁伊森攝）

警方表示，李嫌等人2020年9月試圖在柯男車上安裝GPS未果，因此選在柯男家附近租屋，並由張男跟監，最後成功安裝GPS後，於1月24日凌晨3時許，由李嫌與吳姓女友、吳女的媽媽盧姓女子、陳姓男子到嘉義一間按摩會館將柯男擄走。

雙方討價還價最後確定贖金3千萬元，並選在嘉義縣國民黨黨部停車場外交付，李嫌拿到贖金放人，前後不到2小時，有錢後還買了一輛BMW作為代步工具。

嘉義市刑大大隊長賴欣宏表示，該案歹徒兇悍持槍拒補若現場未大膽用槍恐傷及員警及民眾，因此警政署長慰問專案小組現場強調，若換作他自己在現場，他仍會大膽用槍，並肯定員警用槍時機。

▲嘉義擄人勒贖贓款。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義市政府警察局局長黃建榮也強調，本次圍捕時，李嫌企圖持槍攻擊遭反擊中彈不治，他支持同仁正確大膽用槍，打擊不法。

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