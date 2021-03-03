高美館綁匪從小走偏！57歲過半日子被關　19槍了結40年犯罪人生

記者黃翊婷／綜合報導

今年1月間綁架嘉義柯姓富商的李姓綁匪（57歲），2日在高雄鼓山區、美術館附近與警方駁火，最終中彈身亡。有資深刑警透露，李男的犯罪年齡至少長達40年，十幾歲時就曾犯下竊盜案，甚至與女友合夥販毒，後來得知自己恐怕得面臨20年以上的刑期，才決定幹票大的，並著手籌劃這起擄人勒贖案。

▲警方圍捕畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，李男1月24日在嘉義一間按摩店擄走柯姓富商，並向對方表示「我只要錢，不會傷害你」，事後果真在拿到3000萬元贖金後，釋放柯姓富商；而警方獲報後立即展開追查，並於3月2日上午在高雄美術館附近發現李的行蹤，於是迅速展開圍捕，雙方激烈駁火19槍，最終李中彈身亡。

據了解，李男前科累累，大半輩子都是在監獄中度過，他是在獄中認識柯姓富商的長輩，並從對方口中得知富商家的經濟狀況，出獄後因為沒有工作，長輩還曾好心收留，讓他在家中住了一個多月，因此，他對柯姓富商的背景相當清楚，沒想到卻在走投無路時，反將恩人的晚輩當成目標。

▼▲李男中彈身亡。（圖／記者黃子倩攝）

一名熟悉李男的資深刑警向《自由時報》透露，李因為小時候家境不好，十幾歲就走偏犯下竊盜罪，曾接受感化教育，當兵時又涉及搶案，被依軍法判關7年，結果出獄不到2年又犯下強盜案，由於當時還是戒嚴時期，這一關，直到2011年才假釋出獄，之後他與尤姓女友合夥販毒，去年被逮，兩人一審分別面臨16年、15年的刑期，他知道自己未來恐怕得面臨20年以上的刑期，才會決定幹一票大的，也就是籌劃綁架柯姓富商。

雖然李男在追捕過程中，因為拒捕中彈身亡，但這起富商擄人勒贖案共有6名嫌犯，目前已有2嫌到案，另外還有3嫌在逃，警方已展開追緝，詳細的案情也還有待後續進一步調查釐清。