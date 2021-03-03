　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高美館綁匪從小走偏！57歲過半日子被關　19槍了結40年犯罪人生

記者黃翊婷／綜合報導

今年1月間綁架嘉義柯姓富商的李姓綁匪（57歲），2日在高雄鼓山區、美術館附近與警方駁火，最終中彈身亡。有資深刑警透露，李男的犯罪年齡至少長達40年，十幾歲時就曾犯下竊盜案，甚至與女友合夥販毒，後來得知自己恐怕得面臨20年以上的刑期，才決定幹票大的，並著手籌劃這起擄人勒贖案。

▲▼高雄警方開槍現場影片曝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方圍捕畫面。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，李男1月24日在嘉義一間按摩店擄走柯姓富商，並向對方表示「我只要錢，不會傷害你」，事後果真在拿到3000萬元贖金後，釋放柯姓富商；而警方獲報後立即展開追查，並於3月2日上午在高雄美術館附近發現李的行蹤，於是迅速展開圍捕，雙方激烈駁火19槍，最終李中彈身亡。

據了解，李男前科累累，大半輩子都是在監獄中度過，他是在獄中認識柯姓富商的長輩，並從對方口中得知富商家的經濟狀況，出獄後因為沒有工作，長輩還曾好心收留，讓他在家中住了一個多月，因此，他對柯姓富商的背景相當清楚，沒想到卻在走投無路時，反將恩人的晚輩當成目標。

▲▼高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

▼▲李男中彈身亡。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

一名熟悉李男的資深刑警向《自由時報》透露，李因為小時候家境不好，十幾歲就走偏犯下竊盜罪，曾接受感化教育，當兵時又涉及搶案，被依軍法判關7年，結果出獄不到2年又犯下強盜案，由於當時還是戒嚴時期，這一關，直到2011年才假釋出獄，之後他與尤姓女友合夥販毒，去年被逮，兩人一審分別面臨16年、15年的刑期，他知道自己未來恐怕得面臨20年以上的刑期，才會決定幹一票大的，也就是籌劃綁架柯姓富商。

雖然李男在追捕過程中，因為拒捕中彈身亡，但這起富商擄人勒贖案共有6名嫌犯，目前已有2嫌到案，另外還有3嫌在逃，警方已展開追緝，詳細的案情也還有待後續進一步調查釐清。

ET快訊
婦產科醫師內診「手捅進抽插」　她傻驚呼害羞！過來人解釋了
泰版甄嬛傳最新宮鬥！　貴妃跪拜王后「全身趴地」罕見畫面曝光
快訊／玉山下「3月雪」持續中！　一片銀白世界
「飯店女王」賴英里單身！情斷龍巖李世聰　最後一根稻草曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒空好友凌晨約喝…醉到反目「揮酒瓶K頭」！1男破頭滿臉血送醫

28歲嫌捧大鈔燦笑！「一輩子見一次」愛心筆詐騙升級　教戰手則曝

「女性就像垃圾一樣」　趙駿亞痛毆歷任女友還炫耀

趙駿亞因一碗「扣肉飯」暴打前女友　她險被打死赤腳逃命

趙駿亞犯3罪在美坐牢16個月　19年前女友曝光惡行！還被控吸毒

高美館綁匪從小走偏！57歲過半日子被關　19槍了結40年犯罪人生

趙駿亞施暴鐵證！美法院判刑18個月入獄　恐怖情人黑歷史起底

「所長殺手」私吞7萬！　又被爆記正妹車牌濫查百筆個資

高美館槍戰！警搏命瞬間還原　被擄「嘉義富二代」黑歷史起底

等紅燈暴衝1死3傷！台中男載嫂嫂逆向　害她「噴飛前座」送死

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

換特大冰拿鐵超商店長給「大杯」　稱量一樣、差在冰塊...女客傻眼

終於加入那英組！張柏芝興奮親她　被那姐模仿「沙啞唱腔」笑翻ＸＤ

酒空好友凌晨約喝…醉到反目「揮酒瓶K頭」！1男破頭滿臉血送醫

28歲嫌捧大鈔燦笑！「一輩子見一次」愛心筆詐騙升級　教戰手則曝

「女性就像垃圾一樣」　趙駿亞痛毆歷任女友還炫耀

趙駿亞因一碗「扣肉飯」暴打前女友　她險被打死赤腳逃命

趙駿亞犯3罪在美坐牢16個月　19年前女友曝光惡行！還被控吸毒

高美館綁匪從小走偏！57歲過半日子被關　19槍了結40年犯罪人生

趙駿亞施暴鐵證！美法院判刑18個月入獄　恐怖情人黑歷史起底

「所長殺手」私吞7萬！　又被爆記正妹車牌濫查百筆個資

高美館槍戰！警搏命瞬間還原　被擄「嘉義富二代」黑歷史起底

等紅燈暴衝1死3傷！台中男載嫂嫂逆向　害她「噴飛前座」送死

酒空好友凌晨約喝…醉到反目「揮酒瓶K頭」！1男破頭滿臉血送醫

飯店女王分手龍嚴李世聰！　今年情人節和他一起過

孫大千四問鄭文燦　是否有用「洪荒之力」保全藻礁？

點心濃湯隨你拿！台中浮誇系炸雞義大利麵　主廚隱藏料理每天更新

湖北一動物園「狗冒充狼」無辜躺籠內　園方：狼太老去世了！

阿伯買豆漿「拿走整包塑膠袋」　嗆女員工：拿幾個會怎樣

張育成春訓打擊手感冰冷　兩打數都遭到三振

28歲嫌捧大鈔燦笑！「一輩子見一次」愛心筆詐騙升級　教戰手則曝

男警私吞7萬放抽屜送辦　還記300筆個資

水上涼亭座位超療癒！南洋風庭園餐廳　招牌豬腳酥脆、咬下爆膠質

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

社會熱門新聞

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

趙駿亞施暴鐵證！美法院判刑18個月入獄　恐怖情人黑歷史起底

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

台積電女騎士搬到台南　開導航鬼打牆

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

台北男夜店帶2女回家　她被餵FM2遭性侵

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

「所長殺手」私吞7萬　又被爆記正妹車牌濫查百筆個資

等紅燈暴衝1死3傷！載嫂嫂逆向噴飛

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

更多熱門

相關新聞

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

刑事局南部打擊犯罪中心主動偵辦嘉義一起擄人勒贖案，2日上午9點半左右，警方追蹤到57歲的李姓主嫌出沒在高雄澄清湖一帶，接著轉往九如路住家附近徘徊，最後在明誠四路停妥車輛準備下車之際，遭員警圍捕，他當下拒捕甚至開車窗企圖開槍，卻意外卡彈，員警見狀還擊連開19槍，李嫌傷重身亡，其他4名共犯陸續落網，剩下1人在逃。遭擄人勒贖的柯姓富商一度供稱贖金為300萬，但疑似「故意低報」，目前警方掌握的贖金初估已破新台幣上千萬。

高雄警開19槍圍捕　警局長肯定：從優獎勵

高雄警開19槍圍捕　警局長肯定：從優獎勵

背骨綁匪正面曝！嘉義知名媽祖廟董事淪肉票

背骨綁匪正面曝！嘉義知名媽祖廟董事淪肉票

麻吉收留1個月…嘉義綁匪背骨擄走他「富商晚輩」

麻吉收留1個月…嘉義綁匪背骨擄走他「富商晚輩」

綁匪背景曝！擄「嘉義組頭」收3千萬才放人

綁匪背景曝！擄「嘉義組頭」收3千萬才放人

關鍵字：

嘉義綁架

讀者迴響

熱門新聞

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

綁匪兒認屍畫面曝！勒贖金流凍結查扣逾千萬

遭婆婆霸凌！她帶子離家…收「拋棄繼承信」

峮峮胖太多「擠出一大團肉」　粉絲嚇歪：騙人！

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

趙駿亞施暴鐵證！美法院判刑18個月入獄　恐怖情人黑歷史起底

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

巧克力新制　大波露要改名了

高捷合體女兒登時裝周　「厭世超模臉」驚艷網

「圍棋女神」14秒床片曝光！

福原愛婚姻「有裂痕」！通靈大師揭關鍵

婦產科醫師「手捅進抽插」她害羞　過來人解釋了

更多

最夯影音

更多
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看
警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面