活化歷史建築　桃園郡米穀統制組合倉庫修復工程動工

▲桃園郡米穀統制組合倉庫，興建於日治昭和11年（西元1936年）。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦2日於「桃園郡米穀統制組合倉庫修復工程」開工典禮表示，由桃園區農會管理的桃園郡米穀統制組合倉庫，興建於日治昭和11年（西元1936年），其3棟米穀統制倉庫保存良好，並在2017年公告登錄為歷史建築，原米穀統制組合倉庫是當時太平洋戰爭前，為保存大量米穀所設計，其建築採光及通風特殊，具有防潮功能。

▲桃園郡米穀統制組合倉庫，在2017年公告登錄為歷史建築。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，經調查後，市府規劃A棟倉庫活化為「永興、西門里市民活動中心」及「米食體驗館」、B棟倉庫活化為「150人座位小劇場」、C棟倉庫則活化為「小劇場服務空間」，修復工程總經費約7,500萬元，工期420日曆天，預計明（2022）年4月完工，期許桃園郡米穀統制組合倉庫修復活化後，成為兼具藝文活動基地與推廣米食文化的歷史建築。

▲桃園郡米穀統制組合倉庫保存良好。（圖／市府提供）

鄭市長指出，桃園文化資產豐富，迄今已完成數個歷史建築再利用，舊桃園警分局轉型為桃園市新住民文化會館；警察日式宿舍群則轉型為桃園77藝文町；桃園車站旁鐵道倉庫也活化為軌道願景館；舊景福派出所則轉型成桃園舊城導覽中心，而本次的「桃園郡米穀統制組合倉庫修復工程」將以藝文使用為優先，期增添地方文化記憶。

包括市議員余信憲、陳美梅、黃家齊、黃婉如、副市長高安邦、市府文化局長莊秀美、農業局長郭承泉、民政局副局長張世威、桃園區長陳玉明均一同出席活動。

・10包經典零食＋可愛收納箱389元！箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得