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3月宣告利率「3壽險調升」　富邦人壽大動作調降80張台幣保單！

▲2月壽險公司宣告利率出爐，5家小幅調整，1家一口氣降27張保單。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲3月壽險公司宣告利率出爐，富邦人壽大舉調降80張停售台幣保單。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

新台幣匯率強升，元月已創下23年來新高，避險成本衝擊保單宣告利率，十大壽險公司今（2）日3月宣告利率調整狀況出爐，元大人壽、南山人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽按兵不動，富邦人壽一口氣調整80張台幣保單。

富邦人壽今日調整已停售的80張台幣利變保單商品，且利率降幅一調就是10個基本點（0.1個百分點），雖然現售利變保單利率不變，但已停售的台幣保單就調降80張，是自2019年11月以來的大動作調整，目前台幣保單的最高宣告利率2.05%；富邦人壽表示，台幣資產主要投資於海外，因台幣匯率強勢，避險成本增加，所以調降台幣商品宣告利率。

中國人壽本月也調整 1 張現售台幣分期保單商品，宣告利率由 2.25% 調整為 2.1%，其餘商品無調整，雖然富邦人壽是歷經多月再現「大調降」的主要壽險公司，但壽險龍頭國泰人壽新光人壽三商美邦人壽皆調升3月的部分保單宣告利率。

國泰人壽3月上調利變保單宣告利率，調升3 張台幣停售保單0.06 個百分點，調整後宣告利率 0.32%，現售主力商品宣告利率仍介於1.45%至1.65%；美元保單部分，則有 11 張主力商品、54 張停售保單利率上調 0.05 個百分點，合計65張，上調後的現售美元利變壽險商品宣告利率約在 2.7%至3.2%。

新光人壽表示，自去年底以來美債利率持續走升，加上推動保障型商品的策略，本月將6張現售美元保單調升 0.05 至 0.1 個百分點，調整後宣告利率落在 2.7%到3.3%之間。

三商美邦人壽本月則針對 2 張美元利變壽險商品調升 0.05 個百分點，調升後美元保單最高利率為 2.85%；但有 10 張台幣利變年金商品則續調降 0.14 至 0.2 個百分點，調整後台幣保單最高利率跌破 2%。

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