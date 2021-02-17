壽險業培育精英！　中壽祭出每人45萬津貼

▲新光人壽近年積極延攬年輕世代加入企業轉型行列，資深副總劉信成於ATCC啟動記者會致詞時表示，優秀人才是企業前進的動能。（圖／新光人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

壽險業牛年持續延攬人才！新光人壽近年積極延攬年輕世代加入企業轉型行列，除長期投入豐富的資源進行產學合作，提供優質的實習訓練與配套機制，今年也首度參與全國規模最大的商業實戰競賽「ATCC全國大專院校商業個案大賽」；中國人壽更於今（17）日宣布祭出每人45萬津貼的「精英躍進計劃」。

中國人壽於2018年11月啟動業務轉型後，成效逐漸浮現，不僅登錄人數連續三年持續攀升，且統計截至2020年12月，已穩居業界第五大，同時淨增年成長率，更為國內大型壽險公司最高。

去年受疫情影響，多數保險公司呈現負成長的狀況下，中壽如此表現更顯難得，且隨著公司轉型的腳步，新進業務員平均年齡下降、收入月均4萬以上。面對新的一年，中國人壽宣布再推出「精英躍進計劃」，開啟新階段的培育主管養成，協助精英人才開展自己的事業版圖。

有別於過去輔導業務員晉升至主任，「精英躍進計劃」更加進階、升級，鎖定專案身分的業務人員，鼓勵其再往晉升襄理之路邁進，提供優渥的津貼與補助獎金，最高總計可領到45萬及一台iPad。同時，輔導有成的直屬主管，也能額外領到最高14.5萬元，達到共好的目標。

另外，「精英躍進計劃」特別導入LIMRA(美國壽險行銷協會)線上微學習課程「關鍵銷售系列」、「業務經營管理技能」，無論是業務人員或其直轄主管，都能藉此學習行銷技能與組織發展，並且於達成一定時數完訓後，發放LIMRA結訓證書。

新光人壽在延攬人才方面也不遺餘力，資深副總劉信成於ATCC啟動記者會致詞時表示，優秀人才是企業前進的動能，人才培育一直是新光人壽的重點目標，疫情帶動生活型態轉變，也加速保險服務數位轉型的腳步，新光人壽今年持續將「數位扎根，驅動轉型」定為策略主軸，需要數位原生代的投入；因此，除了金融背景人才，數位資訊、數位行銷、數位產品研發、客群分析等多元人才也都是新光延攬的重點對象。

此外，新光金控3月起將陸續在全台進行數十場「新未來，光無限」校園徵才活動，首場「臺大校園徵才博覽會」將於3月13日在台灣大學舉行。今年預計大舉增才近4,000人，新光金控暨各子公司預計招募3,500名外勤業務菁英、100位數位金融資訊及行銷人才及超過400個內勤各類專業職缺，也將培訓100位儲備業務主管及MA管理菁英，依任職職位及表現，年薪上看百萬不是夢，透過優渥的薪津福利，鼓勵多元背景的各路好手為新光注入新氣象。