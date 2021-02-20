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壽險業強化「無障礙網頁」　加重公平待客力度　

▲壽險業強化「無障礙網頁」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲壽險業強化「無障礙網頁」功能，遠雄人壽獲得AAA標章。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

壽險業落實公平待客，近年紛紛強化無障礙網頁功能，力拚所有資訊內容及操作介面都能掌握「感知資訊」、「操作順利」、「理解內容」、「穩健讀取」四項原則。

「網站為企業對外重要溝通管道之一。」遠雄人壽今（20）日強調，多年來，公司持續為身心障礙者、高齡族群打造友善環境與溝通管道，遵循無障礙網頁規範，建置設計「無障礙網路空間」，運用圖片增列文字說明，鍵盤操作瀏覽網頁等設計，讓視覺及聽覺障礙者可透過輔助設備，將網頁資訊唸出來或用點字方式顯示。

108年即率先取得「無障礙AA等級」認證標章，在精進優化整體使用介面的友善度之下，在109年國家通訊傳播委員會受理網站無障礙認證標章3,629件申請案中，遠雄人壽以網站功能完整取得最高檢測等級「無障礙網頁AAA標章」。

為落實消費者保護及推動公平待客理念，新光人壽也精益求精，從推出手語服務、配置老花眼鏡、放大鏡與輪椅等輔具設施的「無障礙空間」到「無障礙網路空間」，進一步致力在官方網站設置之「金融友善服務專區」，更「一次通過」相關檢測，取得國家通訊傳播委員會「無障礙標章AA認證」。

新光金控董事長許澎今年1月在全國經理會議上致詞時表示，新光金控及其子公司務必要落實「公平待客」，提升客戶服務。

新光人壽將秉持以客為尊的精神，以法令遵循為基準，精進公平待客原則於各層面，未來將持續追求全通路的友善保險體驗，除了金融友善服務專區提供網路資訊接受不便者公平服務，後續也規劃與金融研訓院合作導入「金融友善指數」，建立保護消費者企業文化，聚焦公平待客的核心價值，回應客戶需求的本質，落實普惠金融，創造永續經營發展。

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遠雄人壽新光人壽公平待客無障礙網頁

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