將進行作戰測評　漢翔董座胡開宏同乘勇鷹高教機

軍聞社／記者卓以立臺中2日電

國造勇鷹號新式高教機將交由空軍進行作戰測評，漢翔公司董事長胡開宏2日親自同乘新式高教機，以實際行動親身體驗其性能，證明新式高教機性能優異，高教機後續將依專案期程完成各階段的試飛驗證及交機任務。

漢翔公司董事長胡開宏在發表同乘心得時，特別感謝空軍、中科院及民航局等單位在過程中多次支持及專用空域時段的協助，才能順利執行研發試飛評估，呈現國機國造自研自製的實績，為國家奠定航空產業的基石。

漢翔公司表示，民國109年是國機國造豐收的一年，去 (109) 年6月22日總統親臨主持新式高教機A1原型機首飛展示典禮，國人見證了國機國造的重要時刻，也肯定漢翔公司對此的努力與貢獻，而A2原型機也在去年12月25日完成首飛的重要里程碑。

漢翔公司指出，去年全球遭逢新冠肺炎疫情肆虐，全世界所有產業面臨極大危機，航空產業更為重災區，加之波音737 Max停飛的影響，國際航空產業更是低迷，至今仍未有起色。但胡董事長充分掌握「危機即是轉機」的管理哲學，趁此機會祭出開源、節流、深蹲三大策略，促進公司轉型，全力爭取軍用業務及內需科技服務商機，在軍民專案截長補短下，公司的營運達標，實現了對公司同仁「不裁員、不減薪、不放無薪假」的承諾。

漢翔公司強調，新式高教機是凝聚航空產業能量的開始，未來將藉發展高教機所蓄積的能量，以初教機與下一代戰機為主軸持續發展，提升整體自製率，期待國內產製能完全滿足空軍需求。 漢翔公司展望未來，除拓展飛機製造本業之外，將以擴展核心產業、跨足關聯產業、開發互補產業等為原則，創造產業效益進而擴大航空業者國際接單能量，期待能攜手國內航空產業，深耕台灣，放眼世界。