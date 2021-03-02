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跛男會網友被嫌「行動不便」遭狠心丟包　警出資助返院治療

▲拄枴杖男子(左)被網友丟包，警方協助返院治療。（圖／民眾提供）

▲行動不便的張姓男子(左)被網友丟包，警方協助返院治療。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

行動不便的張姓男子日前於台中住院治療，出院後與一名南投網友相約借宿，怎料網友與他碰面後，疑似因他不良於行而心生嫌惡，藉故離開將他丟包；身無分文的張男在街頭徘徊時被民眾發現報案，在警方慷慨解囊下，才順利搭計程車返回台中住院。

中興警分局指出，光明派出所日前深夜接獲民眾報案，得知在南投市光明南路全家超商旁有民眾需要協助，派出所立即派遣所長楊信立、警員李承翰二人前往，果然發現用雨傘充當拐杖、衣衫襤褸的張男。

▲拄枴杖男子(右)被網友丟包，警方協助返院治療。（圖／民眾提供）

▲拄枴杖男子(右)被網友丟包，警方協助返院治療。（圖／民眾提供）

張男向警方表示，因髖關節損壞於台中市中山醫大附醫住院治療，日前辦理出院，但向來與家人感情不好、很少聯繫，剛好先前認識一名家住南投市的網友，兩人互動熱絡，於是與他講好借宿，才搭乘計程車前來。

誰知兩人見面後，網友發現張男行動不便、難以行走，突然推稱家人覺得不方便，反悔不願借宿，獨留男子於超商邊就快閃，手機不接、line也不回；張男想回醫院卻沒錢坐車，也找不到熟人幫忙。

楊信立見狀，立刻主動協助聯繫計程車到場，並墊付車資，讓張男能回到中山附醫重新辦理住院，張男坐上計程車後也頻頻跟警方道謝。

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