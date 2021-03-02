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揪團吃爆！頂呱呱連30天「買1送1」　超夯地瓜薯條、甜甜包都有

▲▼頂呱呱過年限定餐。（圖／記者蕭筠攝）

▲頂呱呱最新電子優惠券來了。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

3月整個月吃爆！台灣人氣炸雞品牌「頂呱呱」最新電子優惠券來了，這次不僅有午茶限定優惠套餐，還有超人氣的地瓜薯條、阿勇雞塊通通買1送1，即日起至3月31日每天限定5小時開吃，呱粉絕對要來省一波。另，近日也有不少人氣手搖飲限時推出飲品買1送1、第2杯半價等優惠，一定要怒喝一波。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／頂呱呱提供）

頂呱呱2月首推電子版優惠券，祭出多樣人氣商品買1送1、指定套餐優惠價，吸引不少速食控搶吃，這次為再度滿足粉絲心願，3月份的「午茶優惠券」確定敲碗成功，這次有地瓜薯條、阿勇雞塊、35元飲品及甜甜包「買1送1」，另外還有5款限定優惠套餐，即日起至3月31日每日上午11時至下午5時只要出示畫面即可購買，同品項限購1份。

▲▼CoCo莓果系列回歸。（圖／CoCo提供）

▲CoCo莓果系列在3月份有限定優惠。（圖／CoCo提供）

另，手搖飲也有不少業者推出限時優惠，包括CoCo於3月份也推出整月北、桃、竹限定「莓果系列優惠價」，像是莓果派對、莓果戀人及雲朵奶蓋莓莓都有折扣5至10元優惠，另還有大杯咖啡也祭出第2杯半價，提醒限同品項、同規格；而拾覺細做輕飲即日起至7日有金鑽鳳梨凍飲買1送1、3月8日至3月14日也推高山青茶第2杯半價。

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