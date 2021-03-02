快訊／連2天+0！指揮中心無臨時記者會　今起雙鐵、客運開放飲食

▲3/2起大眾運輸交通工具恢復飲食。（圖／記者周宸亘攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（2）日國內無新冠肺炎新增個案，不會召開記者會。另交通相關管制措施今起解封，包含大眾運具飲食限制放寬，高鐵恢復自由座、台鐵取消站票限制。

交通部表示，3月2日起，放寬旅客搭乘大眾運具之飲食限制，旅客如能與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，得於飲食期間暫時取下口罩，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，另於郵局營業區域內亦同步放寬相關飲食限制；高鐵恢復提供自由座服務，臺鐵取消城際列車銷售站票數之限制，雙鐵各車站大廳亦恢復對外租借場地服務。

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▲3/2起高鐵開放自由座，台鐵取消站票限制，資料照。（圖／記者周宸亘攝）

指揮中心統計至2/28，國內累積955例確診，分別 為839例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、919人解除隔離、27人住院隔離中。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。