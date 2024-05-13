被逮時「頭一直抬很高」！滅門女婿驚吐：若重來還是會下手

▲三重祖孫3死慘案，凶手就是死者的24歲張姓丈夫，犯案後帶著岳母愛犬「糯米」逃亡至台中。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北三重發生祖孫3代滅門慘案，69歲劉姓女子、30歲陳姓二女兒和3歲外孫被發現陳屍住家，陳女的24歲張姓丈夫涉有重嫌，警方花17小時將人逮捕到案，今（13日）上午移送新北地檢署。不過，張男落網後毫無悔意，更表示早就不想活了，「若重來還是會下手」，相當冷血無情。

張男向警方供稱，當時是以徒手方式將受害3人活活掐死，但遺體卻沒有明顯的掐痕及其他外傷，質疑供詞的真實性，但鑑識人員表示，可能因為遺體腐爛的關係，要透過解剖檢視皮下組織和骨頭，才能精準地確認。另外還傳出遺體出現粉紅斑點，疑似有被下毒的跡象，這也得等法醫解剖才能釐清。

據了解，張嫌落網時毫無悔意，他供稱本身從事賭博詐欺，這次自知犯案後難逃死刑，早就不在乎，要是再來一次，他還是會選擇痛下殺手，與一般犯下殺人案的嫌犯不同，頭一直抬很高，一副趾高氣昂的態度。

▲張男落網後談笑自若毫無悔意。（圖／CTWANT提供）

回顧整起案件，張男和妻子在2022年7月結婚，從此皆吃軟飯靠妻子養，平常有賭博惡習，流連在麻將桌外，還沉迷網路簽賭，最終滾雪球般欠下千萬賭債，更因此與妻子屢屢發生爭吵。

張男在走投無路下，先是賣掉自己的銀行帳戶，導致年紀輕輕就成為「賣簿仔」，信用跌入谷底，而他和妻子結婚沒多久，又向岳母商借40萬元，但接連的催債訊息壓得他喘不過氣，最後遷怒全家痛下殺手。

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