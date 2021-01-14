台南失智老婦人走失3天家屬心急如焚　網友協尋總動員

▲79歲陳姓老婦人，1月11日下午2時多在安南區城北路800巷離家後就去向不明，家屬遍尋不著心急如焚，在網路社PO文請求網友協尋，惟目前人尚未找到。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社、全國協尋專頁）

記者林悅／台南報導

台南市1名陳姓79歲老婦人，1月11日下午2時多在安南區城北路800巷離家後就去向不明，家屬遍尋不著向台南市警三分局安佃所報請協尋，由於寒流來襲晚上氣溫10度以下，家屬怕老人家身體難以承受而心急如焚，家屬在網路社群PO文請求網友協尋，惟目前人尚未找到。

臉書社群這幾天出現十分密集的協人啟事，內容是1名台南市79歲陳姓老婦人，疑因失智的關係於1月11日下午2時25分左右，自台南市安南區城北路800巷離家後就走失，去向不明，家屬遍尋不著於當天傍晚5時30分許，向市警三分局安佃浱出所報案請求協尋。警方立即受理並通報各警察單位協尋老婦人。

因近來寒流來襲，入夜都是10度以下的低溫，家屬擔心老婦人走失時僅穿花外套，難以抵禦嚴寒而發生意外，家屬心急如焚，12日自行PO文在網路社群請網友協尋，此事引起網友極度關心，截至目前已獲455次以上的分享，希望透過網路的力量，儘速找到這位老人家。

家屬表示：「天氣又寒冷！不管是哪個方向，請大家幫忙多留意！」。家屬也提供失蹤協尋者個資：姓名陳清雲、年齡79歲，女性，身高150公分、體重約45公斤；特徵：有失智，穿著紫色花外套、黑色長褲、拖鞋。如有發現請電：0933342942黃先生或打110向警方報案。

市警三分局警方表示，網路曾有人留言說找到人，但截至目前人尚未尋獲，目前警方正全力協尋中，如有民眾發現老婦人的行跡，請報案警方會立即派員到場查處。

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