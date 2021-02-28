「好像很值錢」他搬走里長辦公室達摩雕像...3天後被逮





▲蓬萊里長辦公室神像遭竊，警方火速調閱監視器抓人。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市大同區大龍街蓬萊里長辦公室2月19日傳出竊案，歹徒搬走一尊放在辦公室內的達摩原木雕像，粗估損失約新台幣2萬元左右，轄區大同警分局寧夏所獲報後調閱監視器展開調查，發現歹徒趁四下無人把達摩雕像般上汽車後車廂，隨即駕車離去，警方根據監視器瑩想循車追人，逮捕楊姓竊嫌。

▲蓬萊里長辦公室神像遭竊，警方火速調閱監視器抓人。（圖／記者張君豪翻攝）

大同警分局寧夏路派出所警員鍾育彰、羅健謙、周晉毅及黃韋錡等4人19日當天上午8時30分接獲蓬萊里里長報案，大龍街26號里長辦公室前達摩木雕像1尊遭竊，損失價值共計新台幣2萬元。

警方調閱來去動線監視器影像後鎖定犯嫌所使用車輛，比對相關資料，發現楊姓男子（58歲）涉有重嫌，趕赴楊姓竊嫌停放犯案車輛位置、萬華區長順街展開埋伏，順利逮捕在里長辦公室竊神像的楊姓男子，他所竊取來的神像仍丟在犯案車輛後車廂內，尚未遭變賣。

警方調查：楊男平時以變賣二手物品為生，落網後辯稱，因為行經大龍街看到該尊神像相貌宏偉，認定這尊達摩木雕像應該相當值錢才下手偷竊。大同警方不到3日便將竊賊緝捕到案，並將尋獲的達摩神像發還里長，警詢後依竊盜罪嫌將楊男移送士林地檢署偵辦。

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