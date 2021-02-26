發掘桃園明日之星　《2021桃漾天籟歌唱大賽》3／10開放網路報名

▲2021桃漾天籟歌唱大賽，發掘桃園明日之星。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

歌唱好手照過來！《2021桃漾天籟歌唱大賽》即將於3月10日中午12時開放網路報名，市府文化局26日表示，為邀請所有喜愛音樂、熱愛唱歌的市民朋友一同參與，此次特別邀請同為桃園人並參與過超級星光大道的溫暖系男星潘裕文，擔任活動代言人，號召桃園市民朋友參與，一同發掘桃園明日之星。

▲2021桃漾天籟歌唱大賽由潘裕文擔任活動代言人。（圖／文化局提供）

文化局藝文設施管理中心表示，此次歌唱大賽分為活力樂齡組、魅力中壯組、好漾青年組，總獎金高達新台幣138萬元，將於4月17日（星期六）起於桃園13個行政區分別展開初、複賽；並於7月10日（星期六）、7月11日（星期日）於中壢藝術館辦理總決賽，歡迎設籍桃園或於桃園居住、就業及就學民眾報名參加。

文化局表示，桃漾天籟歌唱大賽於2019年舉辦第一屆後，每年吸引許多民眾報名，由於流行歌曲是貼近民眾生活文化的體現，桃園市深具歌唱文化傳承源流，孕育如「臺灣歌謠之父」鄧雨賢、「帽子歌后」鳳飛飛、「群星會歌后」美黛等知名流行音樂前輩，期該項比賽培育更多歌唱音樂人才，擴大市民對音樂藝文活動參與。

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