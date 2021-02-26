台南蝦米虐殺手法曝！紅車3度「快衝緩退」　7人凌遲同門兄弟

▲王姓被害人被曾嫌等人駕車追到永華路二段停車場，自後衝撞、持刀刺殺身亡，檢警查出計有蔡嫌共7人涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區8天2起凶殺命案，涉案7名嫌犯25日全部陸續到案後，主嫌「蝦米」蔡嫌、曾嫌及劉嫌到案後，3嫌所供與之前到案之犯嫌所供都不符，蔡嫌指車撞、刺殺王男係曾、劉所為，但曾、劉2嫌卻否認行殺，且指對方所為，到底王男被車撞、刺殺究竟是何人動手，目前檢警正深入調查釐清中。

據了解，2月16日晚上被害人31歲王姓男子，在安平永華路二段1處停車場遭人駕車自後衝撞刺殺身亡，0216專案小組案發後查出共有7人涉案，分別是綽號「蝦米」的蔡嫌（31歲）、曾嫌（21歲）、余嫌（25歲）、劉嫌（25歲）、蘇嫌（27歲）、王嫌（19歲）、徐嫌（29歲）。7人陸續被警方查緝或投案，到2月25日最後1位在逃犯嫌徐嫌到案後，全部犯嫌均到案。

專案小組偵訊7人，但到案犯嫌都矢口否認有殺死王男，但據了解0216專案小組已取得永華路停車場行兇過程的監視器影像正比對釐清相關涉案人中。

據「蝦米」蔡嫌在檢警訊問中，承認他接獲王男前往安平區育平路1家汽車旅館之訊息，蔡嫌率劉、曾等7人分乘黑色、紅色2部轎車到汽車旅館要找王男談判，雙方在育平路路外停車場碰頭，談判過程中，王男拿出折疊刀攻擊蔡嫌等人，蔡嫌等人持球棒、刀子回擊，互殺過程中王男及蘇嫌、余嫌都受刀傷。

王男負傷逃離現場，並跳上來台南旅遊租用機車前往安平漁光島玩後，返回經過現場的2名男大生機車，沿育平路往永華路右轉逃命，途中1名男大生在1處路口轉角處跳車。

初步調查，王男攔機車逃跑，「蝦米」蔡嫌、王嫌共乘黑色轎車，曾嫌駕駛紅色轎車，搭載劉嫌等人追擊王男，因蔡嫌車輛被車流阻擋未追上，曾嫌所駕紅色車輛在永華路二段1處餐廳停車場追及王男，自後衝撞王男機車，此時男大生也及時跳車，王男車倒地，該部紅色轎車來回3次撞擊王男，且都是快衝緩退，蓄意虐殺王男，以致王男受到極大苦痛，忍不住拍打紅色轎車，才在車體左前方留下血掌印。而後有人自副駕駛座下車，持刀刺入王男胸口後，搭車逃逸，王男送醫仍不治。

▲紅色轎車來回3次撞擊王男，且都是快衝緩退，蓄意虐殺王男，以致王男受到極大苦痛，忍不住拍打紅色轎車，才在車體左前方留下血掌印。

16日晚上9時多，警方在仁德86快速道路下方找到曾嫌等人所駕棄置處紅色車輛，發現車上有血跡，研判涉案犯嫌有人受傷，擴大搜尋醫院才緝獲蘇、余2嫌。

▲「蝦米」蔡嫌、曾嫌、劉嫌等關鍵主嫌到案，但均否認殺死王男犯行。

檢警查出，蔡嫌雖未追到王男，但在車上有與曾嫌取得聯繫，王男從遭蔡嫌等人埋伏追打直到被剌殺身亡，顯係出於事先謀議，同案共犯證述，以及監視器翻拍照片、相驗屍體證明書等均可為證，但最後下手刺殺王男的兇嫌，蔡嫌指稱係曾、劉2人，曾、劉2嫌都否認，並對殺害王男過程避重就輕，且指係對方所為，7名犯嫌之供述案情均有不同，這部分檢警正在釐清紅色車輛內相關犯嫌的相對位置，再比對犯嫌供詞、蒐證資料進一步釐清，讓整個行兇案情完整呈現，追究相關犯嫌應有刑責。

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