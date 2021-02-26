人妻結婚第二年「洗碗要用搶的」　天使婆婆勸：回來就當放假

記者黃翊婷／綜合報導

「我的婆婆真的是各種跟別人家的婆婆不一樣。」一名人妻日前匿名在臉書PO文分享，因為心力都放在工作上，家務事如果能請人來做就不會自己動手，今年過年想幫忙做點家事，結果洗碗還要用搶的才洗得到，詢問婆婆原因，得到的答案是「妳平常工作已經很忙了，回來就是當放假啊」。

▲原PO過年天天都能睡到飽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」25日刊出的文章中提到，從小受到媽媽教育一定要會洗衣、做飯，也看過許多八點檔般的婆媳對戰，後來出社會工作，很幸運能將興趣與工作結合，和老公在婚前交往期間也有明確攤牌，表明自己不喜歡做家事，如果可以請人來打掃就不會動手做，因為她想把心力都放在工作上。

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原PO坦言，今年是結婚的第二年，原本以為第一年生活可以過得那麼平穩，是因為婆婆還需要時間適應，所以很多事情仍然是婆婆自己做，結果今年過年又是天天睡到飽的狀況，幾乎什麼事都不用幫忙，就連洗碗也要用搶的才洗得到，讓她超級困惑。

▲原PO搶著洗碗還被婆婆勸阻。

原PO表示，發現這一點之後，她馬上詢問婆婆，「媽咪為什麼不讓我做些什麼？我好歹也被訓練了20幾年，養兵千日用在此時啊！」沒想到婆婆竟然回答，「從小我就沒讓我兒子們做了，憑什麼妳要做？妳平常工作已經很忙了，回來就是當放假啊！媽媽能做的也只有這些小事。」

超乎想像的暖心回答讓原PO當場反應不過來，滿頭問號，「我的婆婆真的是各種跟別人家的婆婆不一樣，思想比我還前衛」、「謝謝我的婆婆跟親媽一樣疼我」。其他網友看完原PO的文章，也紛紛留言表示羨慕，「好幸福，真的好羨慕妳」、「能感恩是福氣」、「明理又貼心的婆婆不多見了」。