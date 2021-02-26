嘉縣新聞處長再換人　社會局長蕭英成接棒　

▲嘉義縣政府新聞處長由原社會局長蕭英成接任（圖右3）。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府小幅度人事異動，原新聞行銷處長劉孋瑩因為家庭因素返回台北照顧家人，新聞處長一職由社會局長蕭英成接任，社會局則由副局長張翠瑤暫時代理，這是翁章梁任內第三任新聞處長。

▲嘉義縣政府新聞處長由原社會局長蕭英成接任（圖前排左4）。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，很感謝劉孋瑩這一年來的辛勞，這一年來她為了照顧家中的長輩，每週末往返台北跟嘉義，非常不容易，他自己當年放棄其他地方的工作返回嘉義，也是為了照顧爸媽，因此完全可以體會劉孋瑩的心情跟為難，即便很捨不得，還是勉強同意。

對於蕭英成接任新任新聞處長，翁章梁有很高的期待，他表示，蕭英成是優秀的嘉義子弟，過去在社會局長任內表現優異，曾經擔任鴻海永齡慈善基金會副執行長的他，對於新聞媒體與公關行銷的工作非常熟悉，嘉義縣未來有許多重要的政策要執行，都需要新聞行銷處做媒體行銷與推廣，相信蕭英成一定可以不負眾望。

翁章梁2018年12月上任，首任新聞行銷處長為賴明宏，賴2020年初離職由劉孋瑩接任，蕭英成2020年初由李政毅手下接任社會處長，2021年2月底再接下劉孋瑩職缺轉任新聞處長。

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