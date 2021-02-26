嘉縣補助4車行6通用計程車上路　問卷調查提升服務品質

▲嘉義縣開放民眾填寫滿意度調查，以利提升通用計程車服務品質。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為提升嘉義縣「通用計程車」(原名：無障礙計程車)乘車品質，縣府啟動通用計程車搭乘滿意度調查，民眾只要在搭乘時掃描通用計程車內張貼的QR code，就能填寫乘車滿意度調查，任何有值得鼓勵或須要改進的地方，都可以透過填寫問卷反應給縣府，讓服務更貼近民眾需求，也請民眾在搭乘後1週內填寫，縣府將儘速處理反映事項。

▲嘉義縣鼓勵民眾踴躍填寫通用計程車滿意度調查。（圖／嘉義縣政府提供）



嘉義縣政府為照顧行動不便鄉親「行」的權利，提供行動不便者更多元選擇，105年開始推動便利輪椅族設計的通用計程車，截至去(109)年12月止，縣府已補助5輛通用計程車上路，持續在縣境各地服務有就醫、觀光等不同出行需求的行動不便者，今年預計再投入1輛通用計程車，擴大服務範圍。



嘉義縣政府表示，通用計程車計價方式與一般計程車相同，服務不限定乘客身分，一般民眾、年長者或行動不便者皆可搭乘，讓長輩與輪椅族除了家人接送及復康巴士外，又多了一項選擇。



因通用計程車服務對象比一般計程車多了行動不便者，因此縣府督促駕駛人應具備耐心與同理心，讓乘客安全、舒適到達目的地是第一要務，縣府建設處也會在每年4月至5月間訪查接受補助的通用計程車業者，督促業者提供更好的服務品質。



民眾如需搭乘通用計程車，可洽亞輝汽車行、安捷汽車行、佳林計程車客運有限公司或佳林計程車公司預約搭乘。

箱子上的魷魚、馬鈴薯先生你一定認得