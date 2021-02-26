雖抵禦了北方蠻族！　西方學者點出關鍵：但長城卻害慘了歐洲

▲萬里長城。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

古代中國為了抵禦不同時期塞北遊牧部落聯盟的侵襲，因此修築規模浩大的隔離牆「長城」。不過，有部分西方學者認為，長城的存在間接影響了歐洲大陸，包括匈奴，突厥，蒙古都曾大舉侵略過西方，他們為了種族延續而無奈西遷，因此長城確實害慘了歐洲。

從戰國時期起，北方的游牧民族，便時常南下中原燒殺搶掠，因此才有長城出現。而直到秦始皇統一天下後，他才將秦、趙、燕各國修築的舊城牆連接起來，從臨洮到遼東綿延萬里，從此始有「萬里長城」之稱，1987年也被列為世界文化遺產。

不過，美國波士頓大學教授曾發表一篇論文，內容提及長城對草原遊牧民族的影響，以及間接性造成歐洲受到侵害的歷史和原因進行了闡述。他認為，當時歐洲國家不具備像中原地區的大一統王國，無法修築出像長城一樣的浩大工程，然而當長期穩定的中原地區無法滿足北方草原帝國的剝削時，這些游牧民族只好將目光望向了遙遠的西方。

教授認為，長城的存在確實改變了東西方歷史的格局，包括匈奴，突厥，蒙古都曾侵略過西方，儘管只有蒙古取得勝利，但如果這些游牧民族能夠南下中原，又何必萬里迢迢的西行呢？因此認為長城確實害慘了歐洲，而西方文明也特別討厭秦始皇。

►「派對綜合餅乾禮物箱」含10包餅乾＋超可愛收納箱