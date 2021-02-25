帶著守宮、角蛙到學校！北市中山小學推「動保課」讓學生帶寵物上課

▲中山小學長期與國際夥伴學校合作，推廣國際文化交流的教育。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市私立中山小學日前與以色列、美國及韓國等國際夥伴學校共同合作，以「動物保育」為課程主題，將於明（26日）開放50組學生帶著寵物一起上學，除了常見的貓狗外，還有學生帶著守宮、角蛙一同參與，讓師生備感期待，當天還會有校園寵物走秀活動，讓學生有機會認識各種動物。

私立中山小學教務主任黃玲玲表示，這是學校首次開放學生帶寵物到學校，在寒假期間就請學生先將照片傳到學校的「中山動物星球」粉絲專頁，讓全校同學對這些可愛的訪客有初步的認識，全校師生都非常期待。

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▲校方展出與養育寵物和動物互動的相關圖書，培養孩子對與動物互動的認知和興趣，期望孩子能夠主動關懷動物相關議題。（圖／記者崔至雲攝）

黃玲玲提到，活動當天寵物還可以一起在校園內走秀，有牽著愛犬走秀，有的摸著毛絨絨，瞪著水汪汪大眼的兔子，更在操場角落設置動物友善交誼廳，讓在家庭中沒有寵物作伴的孩子也有機會認識各種動物。與動物的接觸互動後，期待孩子們能感受到與動物和平相處的重要，進而探討動物的生活環境，培養孩子與動物間的感情，引發對於動物的興趣與尊重生命的價值。

▲中山國小與多所國際學校合作。（圖／記者崔至雲攝）

黃玲玲補充，除了動態活動，還規劃了靜態相關系列活動，圖書館的主題書展及數位閱讀探索，學生主動探討動物保育議題，在閱讀的同時，與動物走秀深刻的經驗相結合，達到深化學習的成果；閱讀相關報導與新聞，瞭解自己的生活環境和動物生態的相關性，進而關心全球動物議題。透過這樣的體驗與行動，將愛護動物的想法付諸實際行動。

