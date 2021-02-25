大前輩參戰！專科醫師拍片打臉「吃感冒藥沒用」　蒼藍鴿傻眼回應

▲蒼藍鴿2020年曾在YouTube發出一段影片談感冒藥。（圖／翻攝自YouTube／蒼藍鴿的醫學天地）

網搜小組／鄺郁庭報導

台大兒科醫師「蒼藍鴿」2020年2月曾在YouTube發出一段影片「『感冒藥』是一場騙局？感冒根本不用吃藥！？」結果這段影片日前遭另一位診所醫師林燦城駁斥，指控蒼藍鴿吹捧吃感冒藥比較爽、吃感冒藥免疫力會提升等荒謬言論，讓蒼藍鴿本人超傻眼「一種先抹黑你，再說你講的都是錯的的概念XD！」

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▲林燦城醫師錄影片駁斥蒼藍鴿。（圖／翻攝自Facebook／林燦城醫師-恩加（中西醫）診所）

林燦城醫師21日貼出約10分鐘的影片，「駁斥蒼藍鴿『感冒藥提升免疫力說』」，說台灣的醫師濫開感冒藥的情況很嚴重，許多兒童都因為濫用感冒藥造成許多合併症，「卻有網紅醫師蒼藍鴿在網站上吹捧吃感冒藥比較爽，吃感冒藥免疫力會提升，吃感冒藥不會影響感冒痊癒的時程……等荒謬言論。」

蒼藍鴿24日則是在粉專「蒼藍鴿的醫學天地」貼文，說有很多人提醒他被「資深醫師」駁斥了，本來想說很忙、沒有想要回覆，但突然認為這是一件可以訓練資訊識讀的例子，所以就發文了。蒼藍鴿指出，1年前的影片有2個重點，「1. 感冒藥只是 #治標，要痊癒還是得靠你身體的免疫力擊退病毒」，但感冒藥還是有存在價值，因為它有效減緩病人症狀。

再來「2. 吃感冒藥並 #不會影響到疾病病程」，這句話的意思是，本來5天會好的感冒，不管有沒有吃藥都大概是5天會好，「有些家長對兒童吃退燒藥稍有疑慮，我也將佐證文獻放在最後，總之照醫囑適當使用退燒藥絕對沒問題，也不影響疾病病程。」

結果這段話卻被資深醫師斷章取義，「說我提倡『#感冒藥會增強免疫力（？）』然後再用力打臉我，傻眼欸！」文末他也貼出佐證文獻，並強調「#不是我講的一定對，但我講出來的東西基本上會有文獻依據。」不過最後蒼藍鴿也說，請大家對這件事作壁上觀、了解感冒藥的常識就好，不用特別留言或反擊。