揪人免費吃壽司！他「隨便都70盤」下午板橋開戰　鄉民搭高鐵衝了

▲点爭鮮。（圖／記者黃士原攝）



記者黃可昀／綜合報導

連鎖迴轉壽司「点爭鮮」板橋遠百中山店推出大胃王挑戰，今天（25）將是活動最後一場，一名鄉民在PTT上公開揪人一起來吃，「你隨便吃你想吃的就好，不用錢」，引發廣大網友熱烈回應，甚至有人說「肥宅之光！我現在搭高鐵上去！」

「点爭鮮」板橋遠百中山店舉辦大胃王活動，10盤8折、30盤6折、50盤以上則是免費，限時50分鐘，2或3人參加則雙倍計算。一名網友在PTT自稱，「我跟朋友兩人可以各吃個7、80盤」，這項比賽可以3人挑戰，原PO不想浪費多出來的名額，所以公開徵求1名網友和他與朋友同行。

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▲原PO徵求網友下午一起來吃壽司，不用出錢。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



原PO文末還曬出他去年參加大胃王活動，一口氣吃了77盤壽司，和朋友合力挑戰，最後三人在50分鐘內吞了202盤，食量與進食速度實在驚人。網友表示，「我今天才吃，含湯只有10盤就飽了QQ」、「我極限15盤...70盤是怎麼吃的啊」、「如果純吃生魚片，25盤應該是可以，但好噁心」、「正常人應該20～30就很撐了XD。」

官方也提到，今天（25日）將是大胃王活動最後一場，入場時間只到晚上8點，網路填完報名表以後還需要到現場排隊，才算完成報名程序。許多網友看到PTT這篇文以後，紛紛留言報名，「我剛剛看点爭鮮的菜單有些我好想吃」、「等我，我馬上搭台鐵上去」、「我能帶我姐去看你們表演嗎？好強」、「你的胃是四次元口袋嗎？」