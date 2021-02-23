邱太三正式接任陸委會主委　後疫情時代「兩岸恢復交流」為首要任務

▲邱太三（右）正式接任陸委會主委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前法務部長邱太三23日正式接任陸委會主委，他表示，接任主委之後，會秉持蔡總統的指示，在堅定國家及台灣民主的原則下，面對後疫情時代，讓兩岸恢復交流，「這是兩岸人民共同的期待，我們一定會全力以赴。」

邱太三上午與陳明通在陸委會出席交接典禮，接下主任委員的棒子。對於上任後的優先事項，他指出，政府的兩岸政策是有延續性的，將秉持過去所擬定的政策持續推動，另外，在後疫情時代，勢必要有一些新的評估、新的準備。

邱太三提到，面對後疫情時代，會秉持蔡總統的指示，在堅定國家及台灣民主的原則下，讓兩岸恢復交流，包含如何健康有序的來做推動，還有對各項手續進行建制，這都是兩岸人民共同的期待。

邱太三強調，最近這段期間，有很多兩岸的好朋友向他傳達，期待兩岸關係能夠春暖花開，帶著大家的期許，他將與團隊一同努力，全力以赴。

陸方一直以來都堅持「認同九二共識，才有兩岸交流」。對此，邱太三表示，陸方與我方在九二共識上原先就有一些爭議，後來陸方又在九二共識上做了一些新的加註，台灣人民是無法接受的，未來這些爭議如何處理，他將務實看待。

邱太三也對陸方堅持「九二共識」的態度進一步指出，「如果你做一件事情沒辦法達到效果，還產生反效果，那你還會繼續做嗎？我實在無法理性的去理解，所以希望雙方都能務實看待未來的交流，這才是重點所在。」