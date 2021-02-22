泡麵內附肉塊調理包「先加or後加？」　老饕推1動作：味道比較濃

▲有網友發問「泡麵的熟食調理包要先加還後加？」（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

不少人吃泡麵會加起司、青菜讓美味升級，但若沒有要額外加料，每個人對基本吃法還是不太一樣，像是要用泡的還是煮的、麵要泡多久等等！就有網友在PTT的Gossiping板上發文，發問「肉塊調理包」要先加還是後加，因為他和爸爸的意見產生分歧，不禁問卦「泡麵的熟食調理包要先加還後加？」

這位網友文中表示，有些泡麵裡面有肉塊調理包，「要先加還後加呢？」並說他都把調理包跟熱水一起沖下去泡，但他爸爸覺得要泡好再加。原PO就心想，後加調理包的話，感覺會冷冷的、不好吃，「可是後來想想也有道理，如果肉塊本來熟的，會不會因為先加泡到老掉了？」忍不住好奇問「各位鍵盤泡麵專家，大家都先加還後加呢？」

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貼文一出，就有人是後加派的，還強調要1動作「預熱」調理包，「先拿來壓泡麵不就熱了」、「壓泡麵先讓它融一下再加」、「加熱水後，可以放在碗上加熱。時間到再和麵體混合」、「壓泡麵呀！後加味道比較濃」、「很多人都放上面啊！等麵軟了之後加進去」、「壓泡麵順便預熱，先加會不會泡不熟。」

還有網友表示，泡麵要好吃要用煮的，「我都用煮的，先後丟都沒差」、「泡麵用煮的。」本站則是曾報導《煮泡麵隨手倒！他意外混出「神級組合」：莫名很搭 網一撇步煮出東南亞味》，網友就發文分享他意外配出來的秘方，也吸引其他人分享自己心目中的最強混搭法。