美波音777引擎狂燒「空中噴裝」　國內華航、長榮無同款客機

記者賴文萱／台北報導

美國聯合航空（United Airlines）編號UA328的波音777-200型客機20日起飛後發生引擎故障，零件直接在科羅拉多州（Colorado）上空焚斷噴飛。美國聯邦航空總署（FAA）隨即發出緊急適航指令，要求立即或升級檢查類似機型，對此，國內2家國籍航空華航及長榮機隊皆無同款客機及該款發動機。

▲編號UA328班機引擎突起火、零件掉落，讓機上乘客嚇得不輕。（圖／路透）

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發生意外的UA328班機機齡26年，配備2具普惠PW4000引擎，根據科羅拉多警方發布的照片顯示，有大量機體零件的殘骸散落地面。美國聯邦航空總署（FAA）發布緊急適航指令，要求立即或升級檢查類似機型。

不過，國內2家國籍航空華航及長榮皆表示，並無777-200型機隊，也未使用普惠公司 PW4000系列之發動機。

▲編號UA328班機的引擎整流罩掉落郊區民宅。（圖／達志影像／美聯社）

綜合NHK、路透社報導，日本國土交通省21日宣布，要求日本航空（JAL）與全日本空輸（ANA）全面停飛波音777-200型客機，直到有進一步通知之前，除了禁止在日本所有機場起降外，也不得於其領空飛行，同時將考慮採取額外措施。

報導指出，日本這2家航空公司分別擁有13架與19架，與美國聯航UA328班機使用同款引擎的波音777。兩家航空公司都表示，預計使用其他飛機來代替，定期航班將不會受到影響。

此外，日航2020年12月才有一架波音777因為引擎受損，而在沖繩那霸機場緊急迫降，其機齡同樣是26年。

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