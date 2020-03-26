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王室特殊待遇？英國民眾怒：查爾斯王儲「輕症」憑什麼做檢測

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▲▼查爾斯王儲出席活動時，改成「雙手合十」代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯王儲先前與卡蜜拉出席活動時，改以「雙手合十」代替握手。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國王室證實，高齡71歲的查爾斯王儲（Prince Charles）感染新冠肺炎，目前僅有輕微症狀，而王儲夫人卡蜜拉的檢驗結果同樣為陰性。但兩人在輕症、幾乎無症狀的情況下進行檢測，也引發英國民眾抗議，因為衛生單位給予國民的建議是，只有當「患有需要入院治療的嚴重疾病」才可以進行檢測，不禁讓人覺得王室在全國受到疫情壟罩，仍享有特權。

蘇格蘭國民保健署（NHS Scotland）網站指出，一般來說，只有當民眾「患有需要入院治療的嚴重疾病」才能進行檢測，全國醫院的標準都是一致的，這也代表著，除非醫護人員倒下入院，否則只能選擇在家隔離，不會接受檢測。

英國王室克萊倫斯府（Clarence House）25日證實，查爾斯王儲確診感染新冠肺炎，72歲的卡蜜拉（Camilla）則沒有驗出，兩人目前都在蘇格蘭的王室住所隔離中。克拉倫斯府補充說，由於王儲最近數周出席過多場公開活動，因此暫時無法確診感染源為何，但查爾斯王儲有輕微症狀，但身體狀況大致良好。

消息一出後，許多英國民眾都指責王室擁有特殊待遇；蘇格蘭民族黨議員麥卡皮尼（Joan McAlpine）在推特上表示，「據說他的症狀很輕，就像很多人一樣，那我想知道他是如何接受檢測的，因為很多NHS和社工人員都無法接受檢測。」英國BBC節目主持人羅賓遜（Nick Robinson）說，「查爾斯王儲與卡蜜拉搶在NHS工作人員之前，這讓很多人感到憤怒。」

網友史坦哈特（Daisy Steinhardt）表示，為什麼僅有輕症的查爾斯王儲可以接受檢測，而不是醫療人員優先，「在真正的疾病大流行期間，還是有1％的人會得到特殊對待。」另外一名男網友也表示，他的妻子是疑似確診的護理師，女兒似乎也得到新冠肺炎，但妻子只能在家隔離，「我們絕不是唯一的案例，看來富人跟普通人的規矩不一樣。」

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