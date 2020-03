王室特殊待遇？英國民眾怒：查爾斯王儲「輕症」憑什麼做檢測

▲查爾斯王儲先前與卡蜜拉出席活動時,改以「雙手合十」代替握手。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國王室證實,高齡71歲的查爾斯王儲(Prince Charles)感染新冠肺炎,目前僅有輕微症狀,而王儲夫人卡蜜拉的檢驗結果同樣為陰性。但兩人在輕症、幾乎無症狀的情況下進行檢測,也引發英國民眾抗議,因為衛生單位給予國民的建議是,只有當「患有需要入院治療的嚴重疾病」才可以進行檢測,不禁讓人覺得王室在全國受到疫情壟罩,仍享有特權。

蘇格蘭國民保健署(NHS Scotland)網站指出,一般來說,只有當民眾「患有需要入院治療的嚴重疾病」才能進行檢測,全國醫院的標準都是一致的,這也代表著,除非醫護人員倒下入院,否則只能選擇在家隔離,不會接受檢測。

英國王室克萊倫斯府(Clarence House)25日證實,查爾斯王儲確診感染新冠肺炎,72歲的卡蜜拉(Camilla)則沒有驗出,兩人目前都在蘇格蘭的王室住所隔離中。克拉倫斯府補充說,由於王儲最近數周出席過多場公開活動,因此暫時無法確診感染源為何,但查爾斯王儲有輕微症狀,但身體狀況大致良好。

I wish @Charles_HRH a speedy recovery. But given that his symptoms are said to be mild, like many I wonder how he was tested when many NHS and social care workers cannot get tested. My nephew, who has serious asthma and a chest infection was recently refused a test. .#coronavirus https://t.co/v79wbZq0ny