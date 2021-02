等待超過13年！　中文正式成為世界旅遊組織「官方語言」

▲世界旅遊組織(UNWTO)秘書長保羅利卡什維利(Zurab Pololikashvili)。(圖/翻攝自官方臉書)

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸文旅部20日發布消息,指聯合國世界旅遊組織(UNWTO)和西班牙政府已於近日正式通報,中文自今年1月25日起,正式成為UNWTO官方語言。

據悉,UNWTO作為全球最具影響力的政府間國際旅遊組織,總部設在西班牙馬德里,現有成員國數目已達159個,其中中國於1983年加入。

中方2007年11月在UNWTO全體大會第17屆會議上,提議將中文列為組織的官方語言,之後全體大會通過了對《世界旅遊組織章程》第三十八條的修正案,即該組織的官方語言為阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文。

不過根據章程規定,修正案經全體大會通過後,尚須三分之二以上成員國履行批准手續後才能生效,中方為此聯合UNWTO進行了大量工作以推動各成員國盡快履行批准手續。

直至今年1月,修正案批准國已達符合法定數量的106個,修正案得以正式生效。UNWTO秘書長保羅利卡什維利就此專門製作影片祝賀。

We celebrate the Lunar New Year by adopting Chinese as the 6th working language of UNWTO. In the Year of the Ox, we'll keep leading tourism worldwide, placing the sector at the centre of global recovery. I wish you all good health, joy and prosperity for the new year! 新年快乐! pic.twitter.com/hpR6uFMySR