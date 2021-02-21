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等待超過13年！　中文正式成為世界旅遊組織「官方語言」

▲▼ 世界旅遊組織（UNWTO）秘書長保羅利卡什維利（Zurab Pololikashvili）。（圖／翻攝自官方臉書／）

▲世界旅遊組織（UNWTO）秘書長保羅利卡什維利（Zurab Pololikashvili）。（圖／翻攝自官方臉書）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸文旅部20日發布消息，指聯合國世界旅遊組織（UNWTO）和西班牙政府已於近日正式通報，中文自今年1月25日起，正式成為UNWTO官方語言。

據悉，UNWTO作為全球最具影響力的政府間國際旅遊組織，總部設在西班牙馬德里，現有成員國數目已達159個，其中中國於1983年加入。

中方2007年11月在UNWTO全體大會第17屆會議上，提議將中文列為組織的官方語言，之後全體大會通過了對《世界旅遊組織章程》第三十八條的修正案，即該組織的官方語言為阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文。

不過根據章程規定，修正案經全體大會通過後，尚須三分之二以上成員國履行批准手續後才能生效，中方為此聯合UNWTO進行了大量工作以推動各成員國盡快履行批准手續。

直至今年1月，修正案批准國已達符合法定數量的106個，修正案得以正式生效。UNWTO秘書長保羅利卡什維利就此專門製作影片祝賀。

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