快訊／國策顧問無米樂「崑濱伯」　自宅辭世享耆壽92歲

▲《無米樂》主角「崑濱伯」、總統府國策顧問黃崑濱辭世。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

《無米樂》主角「崑濱伯」、總統府國策顧問黃崑濱，身體欠安在家臥床多時，20日下午在台南市後壁區菁寮里自宅辭世，享壽92歲，崑濱伯2019年即因病臥床，總統蔡英文2020年5月8日下午曾在台南市長黃偉哲陪同下，特地前往台南市後壁區崑濱伯住處探視，蔡英文總統與黃偉哲市長，與崑濱伯及家屬互動話家常。

▲國策顧問無米樂「崑濱伯」20日下午自宅辭世，享壽92歲。（圖／記者林悅翻攝）

92歲的崑濱伯2019年底身體不適，曾一度住院治療，約農曆年前出院後在家休養至今，崑濱伯因年事已高，精神和體力大不如前，鄰居表示似乎無法認人也無法說話，崑濱伯擔任護理師的女兒很有孝心，留職停薪後回家照顧老父親。副總統賴清德曾在2020年1月中來探視過崑濱伯，蔡英文總統也很關心他，在2020年5月8日下午，在台南市長偉哲等人陪同下，曾前往探視崑濱伯，如今傳出辭世，令人感傷。

▲蔡英文總統2020年5月間曾親自探視崑濱伯。（圖／記者林悅翻攝）

《無米樂》這部紀錄片是描寫一群台灣農民的故事，其拍攝手法為貼近現實的紀錄片，拍攝地點則為位於嘉南平原，有「台灣大穀倉」之稱的台南後壁，該片以平實手法，描繪台灣農民在外在環境不允許中，如何延續稻作農業，而崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因是此部「無米樂」紀錄片所描述的老農，展現其辛勤勞動與樂天知命的故事而竄紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮，也成為台南旅遊知名景點。