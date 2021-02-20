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啾啾鞋解析「統神端火鍋」10個冷知識！衝YT發燒第一　影片來源曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／啾啾鞋）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／啾啾鞋）

▲知識型YouTuber啾啾鞋。（圖／翻攝自Facebook／啾啾鞋）

 記者施怡妏／綜合報導

近日網紅「愛莉莎莎」與「蒼藍鴿」的事件鬧得沸沸揚揚，網路上因此出現詐騙、釣魚的影片，標題寫著「蒼藍鴿要向愛莉莎莎道歉」，點開卻是火鍋店員工滑倒的影片，讓不少人傻眼，對此，知識型YouTuber啾啾鞋昨日上傳新影片，分享關於「統神端火鍋」10個冷知識，沒想到衝上YouTube發燒排行榜第一名。

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有網友在PTT版上發文，看完啾啾鞋的影片快笑死，「這就是認真講幹話的型態，大家都在用迷因，那我就以毒攻毒，認真分析迷因的元素」，一天就直接衝到發燒第一名，這種沒意義的廢片直上發燒，蠻好笑的，「表示大家念歸念，但還是不爭氣看完全程」。

該影片發布至今，已有73萬點閱率，啾啾鞋在影片中指出，其實影片中的男主角是墨西哥人，且影片中端的根本不是火鍋，是一種名為tamale的食物，中文翻譯是玉米粉蒸肉，也有人稱為墨西哥粽，而背景音樂本身在拉丁美洲就是一個迷因，當某人發生很悲慘的事情，就會播放這首歌曲。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友看完後直呼太神了。（圖／翻攝自PTT）

不少網友紛紛笑回，「奇怪的知識增加了」、「我就真的很好奇這影片來源啊」、「迷因真的太迷了」、「當你看完 =你又看了11次統神端火鍋了」、「還以為點進去又是端鍋，現在很怕」。

不少人都大讚，短短幾秒鐘的端火鍋影片，啾啾鞋竟然找出一堆冷知識，「這篇真的挖得很神」、「說真的，很少人會知道影片&音效的出處」、「還研究到拉美的迷因真的屌」、「啾啾鞋好久沒出這麼優質的廢片了」、「廢到笑，但我認真的看完了」、「第一次完整看完啾啾鞋」、「以蹭熱度來說，這部影片真的算猛的」。

本站曾報導《連假40萬人上當！點開見「端火鍋滑倒」崩潰　網哀號：好可憐》，由於影片內的廚房人員體型神似實況主「統神」張嘉航，因此有網友將影片上傳YouTube，並以「統神 面臨財務危機 被迫兼差打工 辛酸畫面流出」為題，讓許多人誤以為真的是統神在打工。

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