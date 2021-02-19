輝達推首款挖礦專用處理器CMP　預告新款GeForce 3060 25日上市

▲輝達（Nvidia）推首款挖礦專用處理器CMP。（圖／取自輝達官網）

記者周康玉／台北報導

隨著比特幣近期瘋漲，本周還一度突破5萬美元，繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布，針對以太幣挖礦需求，推出專用於挖礦的產品線 NVIDIA CMP（Cryptocurrency Mining Processor，加密貨幣挖礦處理器），協助「礦工們」打造最有效率的資料中心，同時將GeForce RTX GPU保留給遊戲玩家；同時預告於2月25日推出用於遊戲領域的新款GPU－GeForce 3060。

CMP產品不進行繪圖作業處理，是為採礦效能和效率最佳化，CMP不符合GeForce GPU的規格要求，因此不影響針對遊戲玩家的GeForce GPU的供應狀況，輝達表示，此系列產品將透過授權的合作夥伴進行銷售。

例如，CMP系列產品沒有顯示輸出功能，進而改善採礦時的氣流，能讓產品更密集的排列；此外，CMP擁有較低的峰值核心電壓及頻率，可以提高採礦的用電效率。

針對新款GPU－GeForce 3060，輝達表示，GeForce RTX GPU採用先進的技術，包含RTX即時光線追蹤、DLSS AI 加速影像升級技術，以及將系統延遲度進行最佳化調整的 Reflex 超高速回應渲染等，這些都是為了滿足遊戲玩家和數位體驗創作者需求所開發的技術。

RTX 3060 軟體驅動程式旨在檢測以太幣 (Ethereum) 加密貨幣挖礦演算法的特定屬性，並將算力或加密貨幣挖礦效率限制在50%左右，也就是將算力減半。

輝達強調自家GPU是可編程的，用戶也持續在探索各種新的應用項目，從天氣模擬、基因測序到深度學習及機器人，加密貨幣挖礦也是其中之一。 但GeForce GPU仍是專為玩家設計，而非挖礦。