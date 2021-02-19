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台南安平殺人落網3煞全收押！沒認罪應訊狂扯淡　法官：都是共犯

▲台南安平殺人案被檢察官聲押的蘇嫌3人，因涉殺人罪嫌重大，且為共犯，並有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，台南地院法官裁定羈押禁見禁通信。（圖／記者林悅攝）

▲台南安平殺人案被檢察官聲押的蘇嫌3人，因涉殺人罪嫌重大，且為共犯，並有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，台南地院法官裁定羈押禁見禁通信。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署檢察官就2月16日安平區永華路停車場殺人案，向台南地院聲請羈押蘇姓、余姓及王姓3名被告，台南地院以殺人罪嫌共犯，有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見禁通信。

台南地院行政庭長林福來指出，法官裁定指出，蘇姓被告雖否認殺人犯意，惟法院審酌蘇姓被告與其他共犯，自蘇姓被告租屋處出發至案發現場，先後於育平路停車場與案發停車場等2處停車場與被害人發生衝突，並一路追遂被害人至案發停車場將被害人行剌死亡，足認蘇嫌所辯與常情不符，且共犯應就其合意分工之犯罪行為負全部之責任。

林說，縱然蘇姓被告未曾下車親手刺死被害人，但蘇嫌如與共犯間有殺人之合意，仍應負殺人之刑責，且有查扣案發當時蘇嫌所穿衣物，所持手機等物為證，足認蘇姓被告涉犯共同殺人之犯嫌重大，蘇嫌所涉係最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，經檢察官拘提始到案、始接受偵查，偵查中否認犯行，對於本案發生之原因爲何？有多少人涉案？各人之人別資料為何？均推稱不知，而有賴檢察官調查釐清。

且本案有事實足認為蘇嫌有湮滅、偽造、變造證據，或勾串共犯或證人之虞，因調查已逐漸明朗，如認蘇姓被告確有殺人犯意時，蘇姓被告逃亡之可能性將大為增加，蘇姓被告非經羈押與禁止接見通信，顯難順利進行偵查，檢察官之聲請為有理由，應予羈押並禁止接見通信。

法官認為，余姓及王姓被告2人也否認有殺人犯意，惟被害人已死，雖余姓及王姓被告2人均辯稱他們只到達育平路停車場，而未到達被害人遭殺害的案發停車場等語，但余、王2人於被害人自第一現場逃脫後，確實曾經開車追逐被害人，2人恐與其他共犯有共謀殺人之犯意，仍非無構成共同殺人既遂、障礙未遂或中止犯之可能；此外，余、王2人均將他們手機內與相關共犯或證人間的聯絡紀錄予以刪除，且2人就發生此案之動機為何均供稱不知，足認均確有畏罪卸責及滅證之行為。

余姓及王姓被告2人所涉均係最輕本刑為5年以上有期徒刑之重罪，均經檢察官拘提始到案始接受偵查，偵查中均否認犯嫌，對於本案發生之原因即犯罪動爲何？實際有多少人涉案？各人之人別資料為何？均諉為不知，以上均有賴檢察官予以調查釐清。且本案有事實足認為被告二人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。如可證明被告2人均有殺人之犯意時，2人畏罪逃亡之可能性均將大為提昇，非經羈押與禁止接見通信，均顯難順利進行偵查，余姓與王姓被告2人均應予羈押並禁止接見通信。

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