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社會 社會焦點 保障人權

刀傷小弟收押！台南命案檢警拘提6人到案　多人在逃擴大追捕

▲▼嫌犯開車撞擊死者所騎的機車，連保險桿都掉落在現場。（圖／記者林悅攝）

▲台南安平區街頭殺人案，檢警拘提6人到案，全案由檢警擴大偵辦中。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區2月16日晚上發生殺人案件，台南地檢署檢察官董詠勝於當日獲報後即指揮台南市警局積極偵辦，目前共先後拘提6名涉案人，其中聲押禁見3人，有1人羈押獲准，2人裁定中，另有1人係通緝犯，發監執行，另1人2萬元交保、1人釋回。

▲▼台南市安平區育平路路外停車場命案第一現場。（圖／記者林悅攝）

台南地檢署指出，承辦檢察官與台南市警局組成專案小組，針對涉案人員簽發拘票進行拘提，共拘提劉、蘇、余、王及2名郭姓男子等6人到案，其中蘇、余當時受傷戒護就醫，檢察官於2月17、18日全數偵訊完畢，其中余、王及蘇3嫌，因涉殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，有串證及逃亡之虞，均聲請羈押禁見，其中被告蘇嫌業經台南地院裁定羈押禁見獲准，余與王嫌目前仍待台南地院裁定中。

▲▼台南男最後一口氣！死前求路人打給妻子　電話不通成永別。（圖／記者林悅攝）

另2名郭嫌中，其中1人訊問後亦因尚有事證待查明，然因其另案遭通緝，另案發監執行，另名郭姓被告，經訊問後認涉犯刑法湮滅罪證罪嫌重大，惟無聲請羈押必要，諭知具保2萬元後釋回。而劉姓犯嫌因仍有事證尚待查明，訊問後當庭釋回。

快訊／台南安平驚傳街頭砍人1死　兇嫌開車逃逸。（圖／記者林悅攝）

檢方指出，本案尚有多名涉案人員拘提未獲，行方不明，犯案動機與確實涉案情節亦待查明，檢察官將持續指揮台南市警局專案小組積極追查，將相關涉案人全數緝捕到案。

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