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九份私人停車場春節亂喊價爽賺　市府怒開罰了！

▲▼阿妹茶樓，九份老街。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲九份老街。（圖／ETtoday資料照）

記者羅婉庭／新北報導

連假期間觀光景點的停車位總是一位難求，新北市九份老街就發生停車場業者趁機揩油，於春節期間提高費用，且各家收費不一，1小時從60塊錢到500塊都有，越接近老街越高價。對此，新北市交通局開罰私人停車場1萬5千元，得連續開罰。

交通局日前會同瑞芳警分局針對九份地區私人停車場加強取締未公開標示停車費率或收費不實，計查獲2家業者違反相關規定，交通局依法裁處最高1萬5千元罰鍰，並將連續開罰。
 
交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，九份地區於連續假期間出遊人潮多，因停車空間有限，開車族遭私人停車場敲竹槓的消費糾紛，時有所聞；陳明湖說，今年春節連假期間，交通局即會同警方針對九份老街等周邊私人停車場展開聯合稽查，計查獲2家私人停車場未公開標示停車費率和收費不實。
 
其中1家位於九份老街旁停車場，交通局依停車場法處以最高1萬5千元罰鍰，惟業者屢勸不聽，交通局因此祭出連續開罰，直至業者改善。
 
交通局也籲請假日前往九份旅遊的民眾多利用大眾運輸工具，如需開車前往，建議可免費停放在水湳洞停車場，再搭乘接駁車至九份老街，倘遇連續假日交通局亦將協調屬私人所有之新九號停車場免費開放供民眾使用，以紓緩停車需求。

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九份停車場亂喊價「1小時500元」　市府開罰了
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