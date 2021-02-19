想當完美女神掌握關鍵細節！指甲健康更誘人　7種日常壞習慣OUT

▲雙手雙腳的指甲雖然只佔據身體小小面積，卻是不少人審美時會注重的細節，指甲更可以看出一個人的身體狀態。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

不論男女為了追求漂亮好看，不光是打理衣著造型、頭髮、妝容，手腳包含指甲也是許多人看重的一環；而且其實指甲能顯示出一個人的身體健康狀況，像是指甲顏色、甲面平整程度等都能反映當下身體狀態，想擁有健康美麗的指甲，有些生活習慣必須避免，國外網站《Bright Side》整理出7個會破壞指甲的行為，檢視看看自己是否在日常中不知不覺地犯了這些毛病吧。

1、經常使用髮品

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髮膠愛用者可能在沒有意識的情況下破壞指甲健康。因為部分造型髮品中含有高達50％以上的酒精，在噴時接觸到手，會讓指甲相當乾燥而變得脆弱。

2、指甲當工具用

平常打開汽水易開罐拉環或是標籤貼紙撕不乾淨時，都會用到指甲出力，但其實這都會使指甲承受過大的壓力、難以承受，若是常常讓指甲過於出力就很可能會導致指甲輕微外傷，甚至不小心指甲裂開。

3、去除角質層

指甲緣側接連皮膚處有一段表皮，有時表皮角質會翹起，不僅礙眼還讓人忍不住拿修甲刀剪掉；但這一段看似無用的表皮角質其實能保護指甲，因為如果去除表皮，指甲會更容易受到細菌的感染，導致指甲病變。

4、留過長指甲

女生愛美塗指甲油或是去做美甲造型，通常會留長指甲，雖然可以讓指甲造型好看，但其實短一些的指甲反而更健康。這是因為長指甲很容易藏污納垢、沾染細菌。另外，做造型指甲時，會需要先銼自己的天然指甲，這會使甲面變薄變軟，也是破壞指甲的行為。

5、指甲油久久沒卸

擦上指甲油變換造型讓人心情很好，可是若是一直擦指甲油，或是指甲油前側都已剝落卻沒卸除，放置數週，則可能會損壞指甲。指甲就像皮膚一樣，會吸收塗在其表面上的物質，所以為了指甲健康，別長時間讓化學物指甲油停留甲面過久，也要讓指甲休息數週。

6、穿太緊過小的鞋

穿錯尺碼的鞋子不僅是會讓腳非常不舒服，還會影響腳趾甲。因為如果鞋太緊壓在腳趾甲上，走動時很可能會讓腳趾甲受傷，嚴重一點甚至可能讓趾甲自甲床脫落。讓鞋子合腳、給雙腳呼吸空間，才能保護腳趾甲。

7、去游泳池游泳

到公共泳池常聞到一股特殊的味道，那是因為泳池會以「氯」來降低水中細菌，雖然可以保護人體但卻會使指甲過於乾燥、化學物質也會刺激指甲。喜歡游泳運動的人常常在水中待上好幾個小時，這時可以選擇塗上指甲油、透明指甲油，防止指甲水分流失，或使用護手霜也可以保護手和指甲免受氯的影響。