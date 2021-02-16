美陸軍儀容標準調整！　女軍人可戴耳環、塗口紅、指甲油、紮馬尾

▲美國陸軍調整女性髮型政策。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

美國陸軍將對女性儀容政策做出重大調整，五角大廈先前宣布，允許陸軍服役的女兵留長髮、紮馬尾、戴耳環、塗口紅和指甲油等，規定將於2月底生效。據悉，軍方考慮到醫療保健、健康等方面，才調整此政策，宗旨是在促進軍隊的包容性和多樣性。

據美國《國會山報》報導，美國陸軍副參謀長加里·布里托（Gary Brito）指出，「這是我們努力改善士兵和軍隊生活的一種方式，我們將以人為本，了解他們所關心的事，在必要時採取行動，並保持他們的戰備狀態。」

事實上，過去女兵被強迫將頭髮綁成緊繃的盤髮，會導致脫髮和頭皮等問題，美國陸軍軍服軍容政策部門的軍士長布萊恩·桑德斯說，美國陸軍女兵被允許剪短髮的新規定，在戰鬥訓練過程中提供了便利，同時獲准在穿著作戰服時佩戴金、銀或鑽石耳環等，他直言「這是以前從未得過批准的」、「對美國陸軍來說是非常具有開創性的」。

不過目前女性軍人只被允許在平時佩戴耳環，仍然被禁止在戰場上或是在戰鬥部署期間佩戴它們，而且指甲油或口紅顏色不能太明亮。在過去幾年，其他軍隊也逐步改變了對女性軍人髮型的規定，其中美國海軍2018年時就指出，水兵在穿制服時可以紮馬尾或盤成髮髻。

據悉，這些儀容要求的變更預計將會寫進2月25日至26日的陸軍備忘錄規定中。而做出這一改變是基於去年12月陸軍各部門領導人組成的多樣化小組提出的建議，提議的大多是女性負責人。