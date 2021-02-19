「北約盟軍＋海豹部隊」首投入演練　美航母戰鬥群新戰法曝光

▲艾森豪號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美國海軍協會官網（USNI News）17日透露，美國航空母艦「艾森豪號」（CVN-69）及其戰鬥群近日進行新型態戰法演練，包括海豹突擊隊及北約（NATO）盟軍都投入戰力進行配合操演。這項被稱為綜合訓練部隊演習（COMPTUEX）的訓練由「海豹」突擊隊提供前線目標數據，遠征基地的海軍陸戰隊實施飛彈打擊，位於倫敦的北約盟軍海上司令部（MARCOM）提供支援。

▲美軍海豹部隊投入航母打擊群新戰法演練。（圖／達志影像／美聯社）

《USNI News》指出，綜合訓練部隊演習（COMPTUEX）首度加入海軍特種作戰部隊，以增強對實兵、虛擬和LVC場景的使用，「航母戰鬥群和海豹突擊隊是首次進行高階段訓練，但不會是最後一次。」

這項新戰法實操情況為，指揮「海豹」突擊隊和特戰舟艇分遣隊的航母取得前線突破口後，海軍陸戰隊遠征基地進行地對空和地對地遠程打擊，包括約100名隸屬於「海豹」突擊隊第10隊和第20特戰舟艇隊的官兵皆參與這次演習，同時演練一些額外的海軍特種作戰任務。

美海軍特種作戰第二小組韋瑟比（Don Wetherbee）上尉表示，「海軍特種部隊加入，使航母打擊群具有致命的殺傷力，例如超視距瞄準，動能和網路作戰，以及其他有助於減少強制性風險和任務風險的事物。」

▲美海軍航母艾森豪號正進行COMPTUEX新戰法演練。（圖／翻攝美國海軍協會官網）

此外，COMPTUEX還首度將北約盟國納入作戰體系，要求位於倫敦的海軍司令部（MARCOM）的支援下，美軍航母戰鬥群與一個模擬的北約特遣部隊一起執行打擊任務，主要驗證與盟國間的協同作戰能力。

▲美軍B-52轟炸機與F/A-18戰機編入大西洋航母戰鬥群。（圖／翻攝美國海軍協會官網）

《環球網》報導，軍事專家表示，COMPTUEX演習的目的是將整個航母戰鬥群各單元、各要素按照作戰要求組織在一起，進行為期6個月部署前的最後全方位演習和資格認證。