陸前首富黃光裕10年刑期滿獲釋：18個月恢復國美市場地位

▲黃光裕（圖左）於假釋期間佈局國美集團未來走向。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸前首富國美集團創辦人黃光裕16日正式結束假釋，重獲自由。黃光裕近日在高管會上以《拼搏奮進，再攀高峰》為題，希望國美要以責任、價值、創新、拼搏開啓新的一年，「力爭用未來18個月的時間，使企業恢復原有的市場地位。」

▲黃光裕因非法經營、內幕交易、單位行賄罪遭判有期徒刑14年。（圖／CFP）

黃光裕所打造的國美電器曾是大陸零售市場霸主，在各大電商尚未崛起前，首創家電品牌零售連鎖經營模式，也因此數度登上大陸首富寶座。不過，黃光裕於2010年因非法經營、內幕交易、單位行賄罪遭判有期徒刑14年，服刑期間數次獲得減刑，直至法院於2020年6月24日宣布，對黃光裕予以假釋，假釋期限自假釋之日起至2021年2月16日止。

外界分析，黃光裕錯失零售業黃金十年，國美已經徹底掉隊，重獲自由身的他想要谷底翻身，仍面臨著考驗。然而，黃光裕在假釋期間便已經開始布局，試圖挽回逝去的商機。國美旗下娛樂化電商「真快樂」APP於2021年初正式登場，國美從線下零售商場，開始嘗試向線上娛樂化零售轉型。

▲大陸國美電器曾是實體連鎖零售業霸主。（圖／CFP）

對於國美集團的下一步，黃光裕在正式出獄後的對公司高管長文裡，也有相當多的期待。黃光裕表示，要以創新開啓新的一年，「我們正面對一個極速變化的世界，要於變局中開新局，關鍵是要以創新驅動發展，全速推進以全行業全品類零售為核心的相關多元化事業提質增效、協同共進，以高質量的創新助推集團發展步入快車道。」

黃光裕強調，「希望通過我們的奮鬥，我們的努力，力爭用未來18個月的時間，使企業恢復原有的市場地位；擼起袖子加油幹、牛轉乾坤、再攀高峰！」