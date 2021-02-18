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酒國小昆凌新家頻跳電！插座爆火花嚇壞媽　怒告女設計師結果出爐

▲▼ 。（圖／翻攝沈女IG）

▲沈女外型亮眼，有「昆凌」美稱 。（圖／翻攝沈女IG）

記者白珈陽／台中報導

 有「昆凌」美稱的沈姓酒女，去年4月間高調宣布與台中Friday男公關交往，未料不到1年沈女在臉書社團《爆廢公社公開版》PO文指出，她在交往期間不但為了男方花費上千萬，還懷了小孩，卻在不經意間，在男方手機內發現有一堆與其他女性的親密合照，怒批對方是「渣男」。文章一出引起網友大肆討論，而沈女在去年與王姓女設計師的裝潢糾紛也被提起，王女指控沈拖欠22萬元裝修尾款，沈卻反控王女求償26萬元重新裝修費，台中地院於去年11月間將2人告訴都駁回。

判決書指出，沈女2019年在台中市南區一處購買一戶房屋，並委請王姓女設計師為其裝潢，約定工程款為85萬元，施作期間又分別於同年12月17日、2020年1月15日，各追加裝潢工程9萬9350元、10萬9880元，共計114萬9167元；但沈女支付92萬7900元後，認為裝潢品質不如預期，如5個房門無一密合、牆壁及門扇、腳踏等皆有油漆髒污、施工粗糙、局部電線外露未封版、電視櫃內插座竟是假的，內部沒有電線及真正插座等瑕疵。

沈女說，在母親入住之後，竟發現使用電鍋、微波爐會發生電線燙灼、插座爆火花等情事，用電鍋煮飯時不能同時開啟電視，否則就會跳電，要求改善卻遭拒絕，因此在去年1月23日交屋時，拒付22萬1000元尾款。王女事後提告，要求沈支付尾款22萬餘元，沈則反控王應要陪電器損壞、跳電等修理費用共26萬7000元。

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲沈女表示，入住新屋後發現使用電器竟會發生電線燙灼、插座爆火花等情事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

法官審酌，王、沈爭執後，王於2人LINE對話紀錄中談及「那就這樣了，我說了我真的盡力」、「扣了22萬元我也自己認賠，我想我們說這些有什麼意義」，又LINE屬於非對話意思表示的一種，只要通知達到相對人時，即發生效力，因此認定雙方已達成和解，判沈女不用給付尾款。

至於沈女反控修理電器費用部分，法官考量水電工人證稱，跳電係因插座負載過高所致，須新增迴路及更換線路，而這並非納入在王、沈簽訂的工程瑕疵項目中，據此，沈不能要求王賠償修繕費用，也將沈女告訴駁回。

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